استفاده از کانکس در مناطق زلزله زده مشکلات مختلفی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شامگاه روز شنبه در جلسه ستاد بحران آذربایجان شرقی که در تبریز برگزار شد با تاکید بر اینکه اسکان اضطراری اولویت مدیریت بحران است، ادامه داد: جز چادر امکان دیگری برای اسکان اضطراری زلزله زدگان وجود ندارد و در این شرایط استفاده از کانکس مشکلات متعددی می تواند داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه زلزله زدگان در خانه های ایمن استیجاری باید مستقر شوند، افزود: اگر مکان های مناسبی برای اسکان زلزله زدگان وجود داشته باشد این مورد بهترین گزینه است.

نجار با اشاره به اینکه تمام امکانات و خدمات در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی بسیج شده است، ادامه داد: هدایت و مدیریت این زلزله بر عهده مدیران آذربایجان شرقی است ولی باید تمام دستگاه ها از تهران نیز پای کار بیایند و در مناطق زلزله زده حضور پیدا کنند چراکه هوا در حال سردشدن است و باید اقدامات تسریع شود.

وی با اشاره به سردسیر بودن این مناطق گفت: با توجه به در پیش بودن فصل زمستان باید زندگی عادی در سریع ‌ترین زمان به مردم زلزله‌ زده بازگردد و ما در مدیریت بحران برای همین منظور تلاش می کنیم

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه برای نوسازی و تعمیر اماکن مسکونی و دامی وارد عمل شدیم، گفت: تسهیلات مناسبی در نظر گرفته شده که به همه آسیب دیدگان در شهرها و روستاها پرداخت می شود.

وی با انتقاد از استقرار ماشین آلات سنگین در منطقه که نیازی به آنها نیست گفت: استقرار ماشین آلات سنگین در مناطق زلزله زده در صورت بی نیازی توجیه ندارد و باید از منطقه خارج شود و از ماشین آلات سبک برای آواربرداری استفاده کنیم.

نجار با اشاره به اینکه این زلزله ۲۸ مصدوم سنگین داشت که در بیمارستان بستری هستند، گفت: ریزش ساختمان های منطقه خسارت جانی کمی در پی داشت ولی خسارت به خانه های روستاییان و واحدهای دامی بالا بوده است.

وی در خصوص نحوه امدادرسانی ها نیز گفت: امدادرسانی در منطقه مشکل خاصی ندارد و از همه تلاشگران در این حوزه قدردانی می کنیم.