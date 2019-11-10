عملیات احداث ساختمان مجتمع قضایی شهید قدوسی کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زاده کافی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شروع عملیات احداث ساختمان مجتمع قضایی شهید قدوسی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: اعتبار این پروژه با مساعدت و همکاری استانداری کرمان تامین و پس از طی تشریفات قانونی و اداری پیمانکار پروژه انتخاب و عملیات اجرایی پروؤه آغاز شده است.

وی عنوان کرد: ساختمان مجتمع قضایی شهید قدوسی در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع و زیربنای هزار و 700 مترمربع در سه طبقه و در شهرک الهیه بلوار امام رضا(ع) احداث می شود.

زاده کافی یادآور شد: در شهریور ماه 1398 کلنگ احداث این پروژه با حضور رئیس کل دادگستری استان، استاندار، شهردار کرمان و جمعی از مسئولان و کارکنان دادگستری به زمین زده شد و امیدواریم ظرف مدت 18 ماه (پایان سال 1399) آماده افتتاح شود.

زاده کافی تصریح کرد: یکی از دغدغه های رئیس کل دادگستری استان کرمان طی دوران مدیریت، توسعه فضاهای فیزیکی مناسب در راستای تکریم ارباب رجوع بوده و در همین راستا با پیگیری های مکرر ایشان این پروژه به مرحله شروع عملیات اجرایی رسیده است.