ایجاد آگاهی و آمادگی در مورد پدافند غیرعامل در جامعه ضروری است

بهروز اکرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آگاهی جامعه در رابطه با پدافند غیرعامل، اظهار داشت: در حال حاضر باید جامعه با مفهوم پدافند غیر عامل آشنایی پیدا کند و سپس خود را ملزم به رعایت کارکردها، ساختارها و پیشنهادات این حوزه بداند و در واقع این چیزی نیست که فقط منحصر به دستگاه ها باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: در حوزه پدافند غیر عامل باید دو کار سخت افزاری و نرم افزاری به موازات هم در استان مرکزی انجام شود تا نسبت به موضوع، هم آمادگی و هم آگاهی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در انجام کار سخت افزاری پیوست های لازم پدافند غیر عامل باید رعایت شود و از همه مهم تر باید مردم جامعه با مفهوم و اهمیت پدافند غیر عامل آشنایی پیدا کنند و سپس خود را ملزم به رعایت کارکردها، ساختارها و پیشنهادات این حوزه بدانند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: تمام افراد جامعه در هر قشر و رسته ای از قبیل کارگر، کشاورز، کارمند و... باید مفهوم پدافند غیرعامل را بدانند و باید آگاهی پیدا کنند که این یک کار مستمر، همیشگی و طولانی مدت است.

اکرمی خاطر نشان ساخت: به منظور برنامه ریزی و اقدام در حوزه پدافند غیر عامل در استان، باید چارچوب های سطح کلان کشور را رعایت کرده و با توجه به این قواعد و اهداف، کار را به پیش ببریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: کارگروه‌های دوازده گانه پدافند غیر عامل در شهرستان های استان باید برنامه های مختلف برای وضعیت‌های مختلف در حوزه پدافند غیرعامل با توجه به شرایط منطقه خود و سایر مسائل مربوطه تدوین کنند.

در کارگروه پدافند غیر عامل استان، اجرای یک طرح آموزشی را برای دانش آموزان، دانشجویان، مدیران و حتی زنان خانه دار و... در این حوزه طراحی کرده ایم و چون انجام این کار اهمیت و اثرات طولانی مدت دارد، باید به آن سرعت بخشیم.