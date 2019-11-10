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۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۹:۵۹

با ۱۴۶ رأی موافق؛

مجلس با استعفای «کاظم جلالی» موافقت کرد

مجلس با استعفای «کاظم جلالی» موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استعفای کاظم جلالی برای حضور در سفارت ایران در روسیه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس، با استعفای کاظم جلالی نماینده مردم تهران از سِمَت نمایندگی برای حضور در سفارت روسیه موافقت کردند.

علی لاریجانی پس از موافقت نمایندگان گفت: آرزوی موفقیت برای آقای جلالی داریم و از زحمات او تشکر می‌کنیم. آقای جلالی از نمایندگان فعال مجلس بودند و در مرکز پژوهش‌ها زحمات زیادی کشیدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت روابط راهبردی ایران و روسیه، امیدواریم او بتواند نقش مؤثری در توسعه این روابط داشته باشد.

کد مطلب 4767726

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    نظرات

    • عبدالباقی IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      مطالعات ایشان در چه حوزه ای است؟
    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چه بده بستون هايي مملكت رو گرفته

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