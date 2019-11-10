مجلس با استعفای «کاظم جلالی» موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس، با استعفای کاظم جلالی نماینده مردم تهران از سِمَت نمایندگی برای حضور در سفارت روسیه موافقت کردند.

علی لاریجانی پس از موافقت نمایندگان گفت: آرزوی موفقیت برای آقای جلالی داریم و از زحمات او تشکر می‌کنیم. آقای جلالی از نمایندگان فعال مجلس بودند و در مرکز پژوهش‌ها زحمات زیادی کشیدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت روابط راهبردی ایران و روسیه، امیدواریم او بتواند نقش مؤثری در توسعه این روابط داشته باشد.