باغ و باغداری زمینه ورود مازندران به اوراسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر میران املی صبح یکشنبه در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران نیز با بیان اینکه نام مازندران با کشاورزی عجین شده است افزود: در حوزه کشاورزی، دامداری و تولید ظرفیت های خوبی در استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: مازندرارن قطب کشاورزی کشور است و در تولید محصولات استراتژیک نقش موثری دارد و باید برای عرضه و فروش محصولات وصادرات آن رایزنی و برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: باغ و باغداری زمینه ساز ورود استان مازندران به روسیه و بازارهای اوراسیا است و باید در این زمینه تدبیر و برنامه ریزی داشته باشیم.

میران با اشاره بهمشکلات فراروی بخش کشاورزی رفع این مسائل را نیازمند همدلی و انسجام و تدوین برنامه راهبردی بیان کرد.

مازندران 2.7 میلیون تن مرکبات تولید می کند.