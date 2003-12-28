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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۳۵

دبير دوم سفارت جمهوري اسلامي ايران در باكو در گفتگو با "مهر" :

نيروهاي امداد و نجات جمهوري آذربايجان امروز وارد بم شدند

دبير دوم سفارت جمهوري اسلامي ايران در باكو گفت : 40 نفر از نيروهاي امداد و نجات آذربايجان كه شامل 24 نيروي نظامي و 16 پزشك است امروز صبح وارد شهر بم شدند .

جعفر بيگلو در گفت و گو با خبرنگاراعزامي خبرگزاري مهرافزود : علاوه بر اين افراد دو خبرنگار از شبكه تلويزيونيANS  آذربايجان كه يكي از شبكه هاي پر بيننده اين كشور است امروز  به همراه اين گروه وارد شهر بم شدند .

وي اضافه كرد : گروه امداد و نجات آذربايجان به همراه خود مقداري دارو و دستگاه زنده ياب وارد منطقه زلزله زده كرده است و  از ظهر امروز كار امداد رساني خود را به زلزله زدگان در مناطق زلزله زده آغاز كرده است  .

همچنين گروه 35 نفره  امدادي از كشور اسلواكي به همراه يك پزشك و 12 قلاده سگ آموزش ديده صبح امروز وارد بم شد كه در قالب چهار گروه امدادي پنج نفره براي يافتن اجساد قربانيان و مجروحان حادثه وارد مناطق زلزله زده شدند .

کد مطلب 47678

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