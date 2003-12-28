نيروهاي امداد و نجات جمهوري آذربايجان امروز وارد بم شدند

جعفر بيگلو در گفت و گو با خبرنگاراعزامي خبرگزاري مهرافزود : علاوه بر اين افراد دو خبرنگار از شبكه تلويزيونيANS آذربايجان كه يكي از شبكه هاي پر بيننده اين كشور است امروز به همراه اين گروه وارد شهر بم شدند .

وي اضافه كرد : گروه امداد و نجات آذربايجان به همراه خود مقداري دارو و دستگاه زنده ياب وارد منطقه زلزله زده كرده است و از ظهر امروز كار امداد رساني خود را به زلزله زدگان در مناطق زلزله زده آغاز كرده است .

همچنين گروه 35 نفره امدادي از كشور اسلواكي به همراه يك پزشك و 12 قلاده سگ آموزش ديده صبح امروز وارد بم شد كه در قالب چهار گروه امدادي پنج نفره براي يافتن اجساد قربانيان و مجروحان حادثه وارد مناطق زلزله زده شدند .