محرومان مولد برق می شوند/ استفاده از انرژی نوین برای فقرزدایی

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: در حال حاضر از جمعیت ۳ میلیون ۱۶۴ هزار و ۸۱۷ نفری استان کرمان ۸ درصد تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند، این میزان جمعیت حدود ۱۰۲ هزار خانواده را شامل می شود طبق آمار موجود هم اکنون در مجموع ۱۵ درصد کرمانی ها تحت خدمات بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند که بیشترین این افراد در جنوب و شرق استان کرمان زندگی می کنند.

این آمار با توجه به ثروت نهفته در کرمان در بخش معادن، کشاورزی و صنایع عجیب است و نشان می دهد در دهه های گذشته اقدمات قابل توجهی در راستای محرومیت زدایی و توزیع متوازن در استان انجام نشده است.

فقر در جنوب و شرق کرمان ریشه دارد

محرومیت یکی از واژه های جدایی ناپذیر بزرگترین استان کشور است، هر چند اقداماتی در راستای محرومیت زدایی در استان کرمان انجام شده اما هنوز فقر در شهرستانهای جنوبی و شرقی به صورت ویژه وجود دارد و خانواده های بسیاری وجود دارند که از امکانات اولیه محروم هستند، خشکسالی، مسائل فرهنگی، عدم وجود زیر ساخت و عدم توسعه متوازن و پراکندگی جمعیت از مهمترین دلایل فقر در این مناطق است.

سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد در این میان طی سال های اخیر سعی کرده اند به جای حمایت این خانوارها نسبت به توانمند کرمان آنها اقدام کنند که در این میان می توان به طرح های اشتغال زایی از جمله در بخش فرش و کشاورزی اشاره کرد اما در سالهای اخیر کمیته امداد طرح جدیدی را در دستور کار قرار داده است که توانسته به راحتی ۷۰۲ خانوار تحت پوشش را توانمند و تبدیل به مولد نیرو کند.

در سالهای اخیر کمیته امداد طرح جدیدی را در دستور کار قرار داده است که توانسته به راحتی ۷۰۲ خانوار تحت پوشش را توانمند و تبدیل به مولد نیرو کند

احداث خانه های مقاومی که سقف آنها از پنل های خورشیدی ساخته شده و ساختمان نیز به سرپناهی برای محرومان تبدیل شده است از جمله طرح های نوین توانمند سازی است.

هر چند با توجه به تعداد بالای خانواده های تحت پوشش باید این طرح شتاب بیشتری به خود بگیرد اما محدودیتهای اعتباری موجب شده است روند با کندی پیش برود اما گامی محکم در مسیر محرومیت زدایی و خلق ثروت از یک سو و تولید انرژی پاک از سوی دیگر برداشته شده است.

از سوی دیگر به نظر می رسد توسعه بومگردی در خانه های اعضای تحت پوشش کمیته امداد نیز به یکی دیگر از ایده های کمیته امداد در استان کرمان تبدیل شده که در آینده جای کار فراوان دارد.

۷۰۲ خانواده به مولد انرژی تبدیل شده اند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان در گفتگو با مهر در خصوص توسعه پنل های خورشیدی در استان کرمان گفت: این یک ایده خلاق در راستای استفاده موثر از نیروی کار و امکانات بومی و اقلیمی در مناطق محروم در راستای محرومیت زدایی از یک سو و از سوی دیگر کمک به حفظ محیط زیست در کشور است.

یحیی صادقی بیان کرد: هم اکنون ۷۰۲ نیروگاه خورشیدی توسط مددجویان کمیته امداد در مناطق مختلف استان کرمان وارد مدار تولید برق شده است.

وی گفت: این پنل ها روی پشت بام خانه های افراد تحت پوشش قرار می گیرد و در کنار بازگشت سریع سرمایه اولیه درامد قابل توجهی هم برای این خانواده ها ایجاد می کند.

صادقی بیان کرد: خرید برق از این نیروگاه های ۵ کیلوواتی توسط دولت به مدت ۲۰ سال تضمین شده است و می تواند گام موثری با استفاده از روشهای نوین برای توانمند کردن این افراد باشد.

این پنل ها روی پشت بام خانه های افراد تحت پوشش قرار می گیرد و در کنار بازگشت سریع سرمایه اولیه درامد قابل توجهی هم برای این خانواده ها ایجاد می کند

وی هزینه اولیه اجرای این طرح را ۴۰ میلیون تومان دانست و بیان کرد: مبلغ سرمایه در زمان اندک باز می گردد و برای هر خانوار بیش از یک میلیون تومان ماهانه درآمدزایی دارد.

وی گفت: طرح توسعه احداث پنلهای خورشیدی در مناطق مختلف محروم استان کرمان از جمله جنوب استان در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با تامین اعتبار بتوانیم در آینده نزدیک این طرح را گسترش دهیم.

وی همچنین به توسعه طرح فرش بافی در بین اعضای تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و بیان کرد: هر سال حدود ۱۴ هزار متر مربع فرش توسط این افراد بافته و وارد بازار می شود که در کنار توسعه صنعت فرش بافی درآمد مطلوبی هم برای مدد جویان به همراه دارد.

وی مجموع فروش برق توسط مدد جویان را ۶۵۰ میلیون تومان در ماه اعلام کرد و گفت: این طرح در استان کرمان در حال گسترش است.

خرید برق از مدد جویان تضمین شده است

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: تفاهم نامه ای با عنوان کرامت خورشید با کمیته امداد منعقد شده است که در قالب این طرح نیروگاه های کوچک خورشیدی برای مدد جویان احداث می شود و برق تولیدی از این نیروگاهها خریداری می شود.

محمود شهبا بیان کرد: برق تولیدی این نیروگاهها خرید تضمینی می شود و این طرح از سال ۹۵ در استان کلید خورده و در حال گسترش است.

وی با اشاره به استقبال شرکت توزیع برق از احداث نیروگاه های خروشیدی و تولید انرژی گفت: استان کرمان اقلیم مناسبی برای تولید برق از انرژی خورشیدی دارد و می توان با سرمایه گذاری اندک درامد پایدار برای خانوارها ایجاد کرد.

استفاده از طرح های خلاق و نوین در راستای محرومت زدایی و توسعه اقتصادی در استان کرمان یکی از ضرورتهای انکار ناپذیر است که می تواند فقر را از روستاهای دور افتاده استان کرمان ریشه کن کند.