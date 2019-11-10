ثبت نام هجدهمین دوره آزمون قرآن و عترت در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی قربانیان پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز ثبت نام هجدهمین دوره آموزش قرآن و عترت، اظهار کرد: علاقه مندان به شرکت در این دوره از آزمون می توانند از فردا رای ثبت نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه زان برگزاری آموزن سراسری قرآن و عترت دی و بهمن ماه امسال است، افزود: این آزمون در چهار گروه امتحانی ترجمه و مفاهیم قرآن، معارف اهل بیت(ع)، حفظ قرآن کریم و آموزش های الکترونیک و ۱۵ رشته برگزار می شود.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف گیلان با اشاره به اینکه آزمون به صورت کتبی و الکترونیکی شده و بدون محدودیت سنی برای همه داوطلبان مرد و زن است، گفت: علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام در آزمون می‌توانند از فردا ۲۰ آبان ماه تا ۱۵ آذر ماه امسال به سایت www.quranedu.ir مراجعه کنند.

وی در ادامه با تاکید براینکه یکی از ارکان زیربنایی توسعه فرهنگ قرآنی، تعمیم و تعمیق مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت(ع) در میان آحاد جامعه است، تصریح کرد: این ارتباط از طریق انس هرچه بیشتر با مضامین آیات کلام وحی و آموزه های گهربار عترت در جامعه محقق می‌شود.

قربانیان اثربخشی هرچه بیشتر این برنامه‌ها را از مأموریت‌های راهبردی معاونت قرآن و عترت عنوان و بیان کرد: حمایت از برنامه‌های آموزشی برای تحقق این هدف و تلاش برای کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر این برنامه‌ها از مأموریت های راهبردی معاونت قرآن و عترت است.

وی ادامه داد: از مهمترین اهداف این آزمون سراسری قرآن و عترت می توان به سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی کشور و ایجاد انگیزه در میان عموم مردم به ویژه نوجوانان و جوانان برای فراگیری معارف قرآن و عترت اشاره نمود.