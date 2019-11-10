احتمال جدایی دو بازیکن تیم فوتبال استقلال در نیم فصل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی ۱۰ هفته از رقابتهای لیگ برتر را پشت سر گذاشته که با رشد چشمگیری که در هفته‌های اخیر داشت، موفق شد به رده چهارم جدول صعود کرده و فاصله امتیاز این تیم هم تا صدر جدول به ۴ امتیاز رسید.

عملکرد تیم استراماچونی در هفته‌های اخیر بسیار خوب بوده و آنها با ۵ پیروزی متوالی در ۵ بازی، بهترین تیم این هفته‌ها در لیگ برتر بوده‌اند. استقلالی‌ها در حالی هفته دهم را پشت سر گذاشتند که تاکنون ۲۲ بازیکن برای این تیم در فصل نوزدهم به میدان رفته‌اند و در بین بازیکنان این تیم هم هستند بازیکنانی که هنوز فرصت بازی پیدا نکرده‌اند.

میلاد باقری مدافع ۲۴ ساله‌ای که فصل گذشته تیم مس کرمان بازی می‌کرد و از لیگ یک به استقلال پیوست، یکی از بازیکنانی است که در این فصل هنوز فرصت بازی پیدا نکرده و باتوجه به این که استراماچونی در این پست محمد دانشگر، عارف غلامی، سیاوش یزدانی، روزبه چشمی و حتی شاهین طاهرخانی را دارد، بسیار بعید است به او تا پایان فصل بازی برسد.

همچنین مرتضی تبریزی مهاجم باتجربه آبی پوشان نیز در ۱۰ هفته ابتدایی فصل علیرغم این که در اکثر بازیها فرصت بازی پیدا کرده، در گلزنی و گلسازی موفق نبوده و این باعث شده تا وی تحت فشار قرار گیرد.

تبریزی به جز هفته‌های دوم و دهم در سایر بازیهای تیمش به میدان رفته و در مجموع ۳۶۷ دقیقه در میدان حضور داشته است.

گرچه هنوز چیزی مشخص نیست و شاید حتی برای گمانه زنی نقل و انتقالاتی هم زود باشد، اما میلاد باقری و مرتضی تبریزی بازیکنانی هستند که در صورت ادامه این روند، احتمال جدایی آنها برای نیم فصل دوم از جمع آبی پوشان وجود دارد.

آبی پوشان تا پایان فصل ۵ بازی پیش رو دارند که باید به ترتیب مقابل نساجی (قائمشهر)، سپاهان (تهران)، شهر خودرو (مشهد)، پیکان (تهران) و شاهین بوشهر (بوشهر) به میدان برود و باید در این بازیهای باقیمانده استراماچونی چگونه از بازیکنانش استفاده می‌کند و این دو بازیکن چقدر شانس بازی پیدا کرده و تا چه میزان می‌توانند از شانس‌های خود استفاده کنند.