به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری زنجان،حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌های کشور ، گفت: استان زنجان در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در حوزه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیکی توفیقات بسیار خوبی داشته است و این امر باید با قوت بیشتر ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه با تلاش مدیرکل زندان‌های استان اقدامات خوب و موثری در حوزه فرهنگی و مذهبی انجام شده است، تصریح کرد: با همه این اقدامات برای رسیدن به نتایج و تأثیرگذاری بیشتر، نیازمند نوآوری در برنامه‌های فرهنگی استان هستیم.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ابراز کرد: ممکن است، آثار کارهای فرهنگی زمان‌بر باشد، اما اگر هم این کارها حتی در اصلاح یک زندانی تأثیر گذاشته باشد ارزشمند است. کارهای فرهنگی مانند برخی کارهای دیگر سختی‌های خاص خود را دارد و باید با جدیت در کارها امیدوار به خروجی مثبت اقدامات بود.