نرخ بیکاری در استان کرمان ۱۱.۴ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بصیری صبح یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت احوال استان کرمان بیان داشت: استان کرمان دارای شاخص های مهم در همه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و صنعتی است.

وی افزود: کرمان با مساحت ۱۸۳ هزار و ۲۸۵ کیلومتر دارای سه میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر جمعیت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: استان کرمان دارای ۲۳ شهرستان، ۷۳ شهر، ۵۷ بخش و ۱۶۲ دهستان است.

بصیری اظهار کرد: از نظر اشتغال نرخ بیکاری استان کرمان ۱۱.۴ درصد، سهم زنان از اشتغال ۱۵ درصد، سهم کشاورزی ۳۵.۵، سهم خدمات ۳۷.۱، نرخ فعالیت و جمعیت فعال ۴۰ درصد از نظر فرهنگی بالای ۸۵ درصد است و تعداد مراکز آموزش عالی ۱۱۷ مورد و یک واحد پارک علم و فناوری در استان داریم.

وی ادامه داد: ۳۸ واحد بیمارستانی و ۸۰۶ کیلومتر طول فاضلاب شهری در استان کرمان وجود دارد.

بصیری یادآور شد: استان کرمان رتبه‌های خوبی در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت و معدن (رتبه اول کشور در تنوع ذخایر معدنی و شاغلان بخش معدن) و دارای مزیت‌های نسبی فراوانی در بخش کشاورزی (رتبه اول در پسته، خرما محصولات گلخانه‌ای، رتبه سوم در مرکبات) و بهره‌مندی و فراوانی در جاذبه‌های زیست محیطی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان ابراز داشت: کرمان دارای هفت اثر ثبت جهانی و بیش از ۶۵۰ اثر ملی ثبت شده است همچنین استان ما محور ترانزیتی شرق به غرب و شمال و جنوب است.

وی افزود: اهم مشکلات ما گستردگی و پراکندگی نقاط زیست ما است زیرا کویر خودش بزرگترین قسمت خاک ما را در بر می‌گیرد.

بصیری با اشاره به اجرای طرح پایش هویتی استان کرمان، گفت: ثبت احوال استان کرمان در زمینه زیرساخت‌ها بسیار خوب عمل کرده و در حوزه‌های فرهنگی رتبه برتر را کسب کرده است.

وی تصریح کرد: امسال سال انتخابات است و مهمترین مساله احراز هویت است که کار ثبت احوال می‌باشد و امیدوارم که انتخابات خوبی داشته باشیم.