بکارگیری جوانان در وزارت دفاع، تصمیم راهبردی و سرنوشت ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست گروه مشاوران جوان وزارت دفاع که با حضور نخبگان جوان سازمان های زیر مجموعه وزارت دفاع در محل ستاد این سازمان برگزار شد، با تبریک آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج)، گفت: ان شاءالله بتوانیم با پیاده سازی تدابیر نورانی و حکمیانه ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) موجبات خشنودی مهدی موعود و قائم آل محمد(ص) حضرت حجت ابن الحسن(ع) را فراهم سازیم.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع پرشور و نشاط جوانان، افزود: تشکیل گروه مشاوران یک حرکت نمادین نیست بلکه حرکتی جدی و مسئولانه است و من با اعتقاد به ظرفیت و توان بالای جوانان وزارت دفاع به آینده آن بسیار امیدوارم. این گروه سرشار از انگیزه است که میتواند با ارزیابی صحیح و ارائه راه کار های صحیح آینده وزارت دفاع را تضمین نمایند.

وزیر دفاع تاکید کرد: امروز شما وارث وزارت دفاع با تاریخی باشکوه هستید که کشور را از وابستگی به تجهیزات خارجی بی نیاز کرد و در این منطقه پرآشوب به کمک نیروهای مسلح آمد و امنیت کشور و بازدارندگی موثر را به ملت عزیز ایران تقدیم کرد. فکر کردن و کار کردن در این سازمان باعظمت الزامات مهم دارد که انقلابی بودن جوانان یکی از مولفه های ضروری این نسل است.

امیر حاتمی اظهار داشت : جوانان برای ایفای نقش موثر در اداره وزارت دفاع، باید روحیه مشارکت پذیری و کار جمعی و تفکر عمیق را با بکارگیری تجارب ارزنده امیران و سرداران و مسئولین وزارت دفاع آموخته و روحیه یادگیری و تفکر جهادی انقلابی را در خود تقویت کنند.

وی نقش جوانان در ساختن آینده را پیشبرد گام دوم انقلاب و لزوم بهره‌وری از ظرفیت‌های آنان عنوان کرد و گفت: جوانان به عنوان فرصت ارزشمند و ظرفیت امید بخش کشور به شمار می روند که هیچ اندوخته مادی با آن‌ها قابل مقایسه نیست و امروز بخش قابل توجه و ارزشمند آن سرمایه های ارزشی نخبه و متعهد در وزارت دفاع حضور دارند و جمعیت جوانان وزارت دفاع را شکل دادند.

وزیر دفاع با بیان اینکه بکارگیری جوانان در مدیریت بخش های مختلف وزارت دفاع به عنوان یک تصمیم راهبردی و سرنوشت ساز در اولویت برنامه های این سازمان قرار گرفته است، افزود: مسیر ورود جوانان به عرصه های مدیریتی جهش‌های آنی و صعودهای اتفاقی نیست، بلکه فعالیت موثر با روحیه جهادی و انقلابی در زمینه‌های صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمینه‌ساز تربیت مدیران حال و آینده وزارت دفاع به شمار می رود.

امیر حاتمی با تاکید بر لزوم تمرین و یادگیری مستمر جوانان توام با خودسازی فردی و ارتقاء بصیرت تصریح کرد: جوان گرایی زمانی موفق و اثر بخش خواهد شد که ما جوانانمان را برای این امر مهم آماده کنیم و خود شما جوانان در این کار مهم سهم بسیار بالایی دارید.

وی صلاحیت علمی، صلاحیت عملی و صلاحیت حضور در میدان را لازمه مدیریت جوانان دانست و بیان کرد: حضور و نقش پررنگ جوانان در خودِ مسئولیت و فاصله از شعار و آرمانگرایی صرف، لازمه و ضرورت خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وزیر دفاع با بیان اینکه جوانان باید برروی موضوعات کلان و اولویت دار وزارت دفاع تمرکز داشته باشند گفت: شناخت آسیب ها و دردها به تنهایی راهگشای مسائل نیست و جوانان باید با ارزیابی صحیح، دقیق و همه جانبه مسائل و موضوعات، راه کارهای اصولی را شناسایی و مسیر حرکت در جهت پیشرفت و مرتفع نمودن مشکلات را تدوین نمایند.