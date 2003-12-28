راياني : " جشنواره تئاتر ماه " نيز به زلزله زدگان بم كمك خواهد كرد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" مهرداد راياني مخصوص ، دبير اين جشنواره گفت: ستاد جشنواره طي جلسه اي تصميم گرفت فروش بليت اولين روزهاي جشنواره تئاتر ماه را صرف كمك به اين هموطنان كند.وي با بيان كه نخستين جشنواره تئاتر ماه از شنبه آينده به مدت يك هفته درتهران برگزار خواهد شد، افزود: دكتر مهدي پوررضاييان باني اصلي اين جشنواره است كه امروز به دليل بيماري نتوانستند در ميان ما باشند.دبير جشنواره تئاترماه هدف برگزاري اين جشنواره را ايجاد جريان مستمر تئاتر در كشور دانست و تصريح كرد: به عقيده من وقتي قرار است سرمايه اي از بيت المال صرف كار فرهنگي و هنري شود بايد به شكل مطلوب مورد استفاده قرار گيرد و نبايد از فيلترهاي خاصي براي برگزاري جشنواره استفاده كنيم چون اين جشنواره مال مردم است.وي گفت: متاسفانه بخاطر شرايطي كه داشتيم نتوانستم پذيراي همه هنرمندان در اين جشنوار باشيم و مجبور به گزينش شديم .راياني متذكر شد: پس از فراخوان جشنواره 595 متن نمايشي به دبيرخانه رسيد كه در دو مرحله مورد بازخواني قرار گرفت در دور اول توسط من و آقاي "سعيد اسدي " مورد مطالعه قرار گرفت و سپس در دور دوم توسط "مهدي پوررضاييان " و "سيد مهدي شجاعي " و محمد چرمشير" متون مورد بازخواني قرارگرفت و 34 متن با مشورت و نظارت هيات مديره خانه تئاتر و كارشناسان پذيرفته شد پس مرحله اعلام نتايج قرار شد منتخبين نيز از جشنواره هاي تئاتر استاني به نيز مرحله بازبيني راه يابند كه در مجموعه 39 نمايش به مرحله بازبيني راه يافت. و هيات بازبيني متشكل از "دكتر مهدي پور رضاييان"، "سعيد كش فلاح" ، "هادي مرزبان"، در تهران و "نصرالقادري " "هوشنگ هيهاوند" ، "رحمت اميني" ، " امير آتشاني" ، "حسين راضي " و "ملي سليماني " در شهرستانها كار بازبيني نمايش ها را انجام دادند و از 39 نمايش 16 نمايش براي بخش مسابقه انتخاب كردند.راياني هيات داوران اين جشنواره را "ايرج راد" ، "سيد مهدي شجاعي"، "حميد سمندريان" ،" بهزاد فراهاني"، "دكتر فرهاد ناظر زاده كرماني " و "اكبر زنجانپور" معرفي كرد و اظهار داشت: ما با نقطه ايده آل فاصله زيادي داريم اما سعي كرده ايم تا سطح حرفه اي تئاتر خود را نزديك كنيم.دبير نخستين جشنواره تئاترماه تصريح كرد: جلسات نقد اين جشنواره به همكاري كانون ملي منتقدان ايران و انجمن نويسندگان و منتقدان تئاتر خانه تئاتر برگزار مي شود ، همچنين دركنار هيات داوران اصلي جشنواره ، هيات داوراني از طرف كانون ملي منتقدان ايران براي داوري آثار معرفي مي شوند.وي خبراز برگزاري كلاسهاي تخصصي نقد تئاتر در روزهاي جشنواره توسط يك منتقد خارجي داد و گفت: از آن جايي كه تاكنون نقد تئاتر در مطبوعات به ويژه مطبوعات تخصصي چندان جدي نيست ، تصميم گرفتيم با همكاري كانون ملي منتقدان ايران جلسات آموزش نقد را توسط يك مدرس خارجي در جشنواره براي خبرنگاران و علاقمندان داير كنيم ، ثبت نام در اين كلاسها تا 10 دي ماه ادامه دارد وكلاسها در روزهاي جشنواره ساعت 14 تا 16 برگزارمي شود.دبيرجشنواره همچنين خبر از حضور يك داور انگليسي در اين جشنواره داد و متذكر شد: نظر ما در اين بود كه در كنارهر دو كارشناس ايراني ، دو كارشناس خارجي نيزدر هيات داورا ن حضور داشته باشند اما هيات مديره خانه تئاتر بر آرا بيشتر تاكيد داشت.وي در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره بين المللي شدن جشنواره طي سالهاي آينده گفت: صحبت هايي شده اما بعد از اين جشنواره بايد برآورد شود.وي در مورد علت انتخاب زمان جشنواره گفت : متاسفانه با بررسي تقويم مناسبتهايي مانند ماه رمضان، ماه محرم و غيره زمان ديگري بهتر از اين زمان براي برگزاري جشنواره وجود نداشت اما براي سال آينده به اين مورد توجه بيشتري خواهيم كرد.راياني درباره علت عدم حضور بسياري از هنرمندان .تئاتر دراين جشنواره با بيان اين كه اگر خودم دبير جشنواره تئاتر ماه نبودم حتما در اين جشنواره شركت مي كردم چون ضمانت اجرايي دارد ، افزود : اين عدم استقبال به خاطرنبود اطلاعات كافي است ، علي رغم اطلاع رساني خوب ما دوستان شركت نكردند ، زيرا نمي توانند چه جرياني دارد شكل مي گيرد و ما نمي خواستيم از فيلترخاصي استفاده كنيم و با وجود امكانات فراواني كه در اختيار داشتيم ، از هيچ هنرمند خاصي دعوت نكرديم و دكتر قطب الدين صادقي خودش از حضور در اين جشنواره استقبال كرد.راياني اظهار داشت : سعي كرديم در ابتدا با 100 تا 150 هزارتومان كمك هزينه به گروهها ، حداقل هزينه آنها را جبران كنيم و پس از اعلام نتايج ، به گروه هاي منتخب يك ميليون تومان كمك كرديم . همچنين ارتباطي با انجمن طراحان صحنه و گريم خانه تئاتر برقرار كرديم و از آنها خواستيم تا در اجراي دكور و گريم تئاتر هاي جشنواره ما را ياري دهند.وي گفت : نمايش هاي منتخب پس از جشنواره به اجراي عمومي گذاشته مي شود.