مجمع نمايندگان اهل سنت در مجلس با هموطنان داغدار ابراز همدردي كردند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين بيانيه چنين آمده است : حادثه اي دلخراش و ناگوار زمين لرزه شهرستان بم كه موجب از دست دادن عده اي از هموطنان و مصدوميت و مجروحيت بسياري ديگر از آنان گشت ، دلهايمان را آزرده و چشمايمان را اشكبار ساخت، اين سانحه ناگوار كه در سرزمين كوير اتفاق افتاد مصيبت را دو چندان كرد و عاطفه ها را جريحه دار و حس نوعدوستي را برانگيخت .

اين بيانيه مي افزايد : آنچه كه امروز از لحاظ ديني واخلاقي وظيفه ما را سنگين مي كند رسيدگي بيشتر و عنايات همه هموطنان به اين آسيب ديدگان است.

مجمع نمايندگان اهل سنت در مجلس شوراي اسلامي در پايان ضمن تسليت به همه هموطنان و خانواده هاي عزادار ، انجام هرگونه وظيفه اي را در قبال اين عزيزان با جان و دل پذيرفته و آمادگي خود را براي هر نوع مساعت اعلام نموده است .