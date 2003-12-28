به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين بيانيه چنين آمده است : حادثه اي دلخراش و ناگوار زمين لرزه شهرستان بم كه موجب از دست دادن عده اي از هموطنان و مصدوميت و مجروحيت بسياري ديگر از آنان گشت ، دلهايمان را آزرده و چشمايمان را اشكبار ساخت، اين سانحه ناگوار كه در سرزمين كوير اتفاق افتاد مصيبت را دو چندان كرد و عاطفه ها را جريحه دار و حس نوعدوستي را برانگيخت .
اين بيانيه مي افزايد : آنچه كه امروز از لحاظ ديني واخلاقي وظيفه ما را سنگين مي كند رسيدگي بيشتر و عنايات همه هموطنان به اين آسيب ديدگان است.
مجمع نمايندگان اهل سنت در مجلس شوراي اسلامي در پايان ضمن تسليت به همه هموطنان و خانواده هاي عزادار ، انجام هرگونه وظيفه اي را در قبال اين عزيزان با جان و دل پذيرفته و آمادگي خود را براي هر نوع مساعت اعلام نموده است .
با صدور بيانيه اي
مجمع نمايندگان اهل سنت در مجلس با هموطنان داغدار ابراز همدردي كردند
مجمع نمايندگان اهل سنت در مجلس شوراي اسلامي با صدور بيانيه اي ضمن ابراز همدردي با هموطنان داغدار كرماني آمادگي خود را براي هر نوع مساعت اعلام كردند .
به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين بيانيه چنين آمده است : حادثه اي دلخراش و ناگوار زمين لرزه شهرستان بم كه موجب از دست دادن عده اي از هموطنان و مصدوميت و مجروحيت بسياري ديگر از آنان گشت ، دلهايمان را آزرده و چشمايمان را اشكبار ساخت، اين سانحه ناگوار كه در سرزمين كوير اتفاق افتاد مصيبت را دو چندان كرد و عاطفه ها را جريحه دار و حس نوعدوستي را برانگيخت .
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