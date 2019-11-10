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۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۵:۲۹

مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی:

آرد تولیدی در استان مرکزی از استاندارد لازم برخوردار است

آرد تولیدی در استان مرکزی از استاندارد لازم برخوردار است

اراک- مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی گفت: در حال حاضر تولید آرد در استان با مشکل مواجه نیست و آرد تولیدی از استاندارد لازم برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نعمتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه گندم، آرد و نان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: نان حجیم و فانتزی باید از سیستم نان یارانه ای خارج شده و در کارخانه ها استفاده شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی ادامه داد: در حال حاضر گندم به قیمت ۶۰۰، ۹۰۰ و ۱۸۰۰ تومان وجود دارد و باید نظارت بیشتر ی نسبت به قیمت آن صورت پذیرد.

وی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر آرد تولیدی در استان با مشکلی مواجه نیست و از استاندارد لازم برخوردار است اما باید کارخانه های تولید نان و نانوایی ها این مساله را بررسی کنند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت نان در طی سال های گذشته باید بررسی لازم نسبت به تغییرات قیمت آن را در استان مرکزی مورد توجه قرار دهیم.

کد مطلب 4768294

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