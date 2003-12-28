كمكهاي نقدي و غير نقدي استان را به بم ارسال كرده ايم

منوچهرپورحسن مديركل تربيت بدني استان خراسان درگفت وگو با خبرنگار " مهر" افزود: حاصل تلاشهاي انجام شده اختصاص يك روزازحقوق كاركنان اداره كل تربيت بدني استان، اعزام 43 كوهنورد امدادگر، ارسال 150 چراغ والور، 700 دست لباس كودك، 150 دست لباس گرم ، 1000 قوطي آب معدني و تعداد زيادي كنسرووهمچنين 220هزار تومان پول نقد بود كه روز گذشته راهي بم شده وامروز نيزاين كمكها ادامه خواهد يافت. دركناراين حركتها هيات پزشكي استان نيزداروهاي مورد نياز را به بم ارسال كرده است.