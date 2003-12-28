بنياد امور بيماران خاص هزينه بازسازي درمانگاه بيماران خاص بم را به عهده مي گيرد

دكترجواد سعيد تهراني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس اطلاعات رسيده درمانگاه بيماران خاص در شهرستان بم بر اثر زلزله كاملا تخريب و تمام دستگاههاي دياليز از بين رفته است و در اين راستا براي اينكه در آينده بيماران خاص ما در اين منطقه براي درمان با مشكلات حاد مواجه نشوند ، به محض بازگشتن وضعيت به حالت عادي ، كار بازسازي درمانگاه آغاز خواهد شد .

وي به آمادگي بنياد به منظور اعزام گروه پزشكي به شهرستان زلزله زده بم اشاره كرد و اظهار داشت : در حال حاضر اكيپي شامل تعدادي مشاور، پرستار، مددكار و پزشك با از سوي بنياد امور بيماريهاي خاص و با همكاري جمعيت هلال احمر به منطقه زلزله زده بم اعزام شده و همچنين دو محموله حاوي مواد غذايي و وسايل گرمايشي نيز از سوي اين بنياد بعدازظهر امروز از سوي اين بنياد به منطقه ارسال مي شود .

دكتر تهراني افزود : قرار است اكيپ امداد رساني ما در يك چادر مخصوص مستقر شده و به امداد رساني بيماران هموفيلي ، دياليزي و كليوي و غيره كه مسلما در اين شرايط به امداد رساني ويژه اي نياز دارند ، بپردازند .

معاون اجرايي بنياد امور بيماريهاي خاص در ادامه تصريح كرد : در حال حاضر بالغ بر 1 هزارو 620 بيمار تالاسمي ، هموفيلي و دياليزي در سطح استان كرمان وجود دارند كه 159 نفر از آنها در شهرستان بم شناسايي شده بودند .