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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۲۴

معاون اجرايي بنياد امور بيماريهاي خاص در گفتگو با "مهر " :

بنياد امور بيماران خاص هزينه بازسازي درمانگاه بيماران خاص بم را به عهده مي گيرد

بنياد امور بيماران خاص به منظور همدردي با هموطنان منطقه زلزله زده بم تمام هزينه مربوط به بازسازي ساختمان و تهيه تجهيزات پزشكي جديد اين مركز را به عهده مي گيرد .

دكترجواد سعيد تهراني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس اطلاعات رسيده درمانگاه بيماران خاص در شهرستان بم بر اثر زلزله كاملا تخريب و تمام دستگاههاي دياليز از بين رفته است و در اين راستا براي اينكه  در آينده  بيماران خاص ما در اين منطقه  براي درمان با مشكلات حاد مواجه نشوند ، به محض بازگشتن وضعيت به حالت عادي ، كار بازسازي  درمانگاه آغاز خواهد شد .

وي  به آمادگي بنياد به منظور اعزام گروه پزشكي به شهرستان زلزله زده بم اشاره كرد و اظهار داشت :  در حال حاضر اكيپي شامل تعدادي  مشاور، پرستار، مددكار و پزشك با از سوي بنياد امور بيماريهاي خاص و با همكاري جمعيت هلال احمر به منطقه زلزله زده بم اعزام شده و همچنين دو محموله  حاوي مواد غذايي و وسايل گرمايشي نيز از سوي اين بنياد بعدازظهر امروز از سوي اين بنياد به منطقه ارسال مي شود .

دكتر تهراني  افزود : قرار است اكيپ امداد رساني ما در يك چادر مخصوص مستقر شده و به امداد رساني بيماران هموفيلي ، دياليزي و كليوي و غيره كه مسلما در اين شرايط به امداد رساني ويژه اي نياز دارند ، بپردازند . 

معاون اجرايي بنياد امور بيماريهاي خاص در ادامه تصريح كرد :  در حال حاضر بالغ بر 1 هزارو 620 بيمار تالاسمي ، هموفيلي و دياليزي در سطح استان كرمان  وجود دارند كه 159 نفر از آنها در شهرستان بم شناسايي شده بودند .

کد مطلب 47685

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