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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۴۴

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

احتمال رگبار در شهرستان بم ؛ امداد رساني سخت مي شود

سازمان هواشناسي كاهش دما ، وزش باد و احتمال رگبار پراكنده را طي دو روز آينده در شهرستان بم پيش بيني كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي وضعيت هواي شهرستان بم  را طي امروز  گاهي ابري همراه با وزش ملايم باد در طول روز و در بعداز ظهر  و اوايل شب با احتمال رگبار پراكنده  پيش بيني مي كند  و همچنين حداكثر دما 23 و حداق دما 9 درجه سانتيگراد بالاي صفر است .

روز دوشنبه  وضع هوا نيمه ابري در اوايل شب همراه با رگبار پراكنده ،  وزش باد و كاهش نسبي دما پيش بيني مي شود كه  حداكثر دما 20 و حداقل 6 درجه سانتيگراد بالاي صفر خواهد بود . 

روز سه شنبه دماي هواي شهرستان بم   نيمه ابري تا ابري همراه با وزش باد نسبتا شديد  ،  گرد و خاك  و رگبار پراكنده كه با  كاهش نسبي مجدد دما  همراه خواهد بود ، همچنين  حداكثر دما به 16 و حداقل به  4 درجه سانتگيراد بالاي صفر مي رسد . 

کد مطلب 47686

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