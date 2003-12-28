احتمال رگبار در شهرستان بم ؛ امداد رساني سخت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي وضعيت هواي شهرستان بم را طي امروز گاهي ابري همراه با وزش ملايم باد در طول روز و در بعداز ظهر و اوايل شب با احتمال رگبار پراكنده پيش بيني مي كند و همچنين حداكثر دما 23 و حداق دما 9 درجه سانتيگراد بالاي صفر است .

روز دوشنبه وضع هوا نيمه ابري در اوايل شب همراه با رگبار پراكنده ، وزش باد و كاهش نسبي دما پيش بيني مي شود كه حداكثر دما 20 و حداقل 6 درجه سانتيگراد بالاي صفر خواهد بود .

روز سه شنبه دماي هواي شهرستان بم نيمه ابري تا ابري همراه با وزش باد نسبتا شديد ، گرد و خاك و رگبار پراكنده كه با كاهش نسبي مجدد دما همراه خواهد بود ، همچنين حداكثر دما به 16 و حداقل به 4 درجه سانتگيراد بالاي صفر مي رسد .