برد وباخت شروع لیگ ملاک عملکرد نیست/روی خوش والیبال به ورامینی ها

محمد عمده‌غیاثی، یکشنبه شب و پس از پیروزی ۳ بر صفر تیمش شهرداری ورامین برابر میزبانش کاله مازندران، درگفت وگو باخبرنگارمهر افزود: ابتدای فصل است و هیچ دیداری قابل پیش بینی نیست.

وی ادامه داد، برخی تیم ها نشناخته هستند وبرخی تیم ها مانند کاله مازندران که بازیکنان جدید وجوانی دراختیار دارند، نیاز به زمان وهماهنگی بیشتری دارند تا درجریان مسابقات قرارگیرند.

وی اضافه کرد، البته در شروع بازی ها کار سختی داریم اما رفته رفته بهتر شدیم، امیدوارم در ادامه لیگ عملکرد بهتری داشته باشیم.

روی خوش والیبال به ورامینی ها

سرمربی تیم شهرداری ورامین درخصوص پیروزی تیمش برابر کاله مازندران گفت: بازیکنان ما مسلط تر از تیم میزبان و با آرامش بازی و درعین حال شرایط خوب خودشان را تا پایان حفظ کردند.

عمده غیاثی افزود: والیبال دو روی سکه دارد ودر بازی برابر کاله مازندران، روی خوش خودش را به شهرداری ورامین نشان داده وازاین بابت خیلی خوشحال هستیم.

بازیکنان ماشین نیستند

وی با بیان اینکه بازیکنان ماشین نیستند و یک روز برای بازیکن خوب وروز تیم او هست، گفت: برنامه رقابت‌ها خیلی فشرده است و مجبور هستیم بازی‌ها را بدون استراحت برگزار کنیم. امیدوارم در این شرایط سخت دوام بیاوریم ولی کار سختی در پیش داریم.

سرمربی تیم شهرداری ورامین با بیان اینکه درهر حال با ظرفیت وبکارگیری همه توان تیمی وبازیکنان هفته به هفته پیش می رویم، گفت، البته موضوع مهم تراین هست که به مردم شهرورامین ومدیران باشگاه نیز اعلام کردم که بهترین بازیهای خودمان را درلیگ به نمایش خواهیم گذاشت وهیچ قولی بابت قهرمانی نه دادم ونه خواهم داد.

عمده غیاثی یادآورشد، که برای قهرمانی این تیم برای رقابتهای امسال بسته نشده و به هرحال با تمام توان لیگ را ادامه خواهیم داد.

تیم شهرداری ورامین درچارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور یکشنبه شب درآمل با نتیجه ۳ برصفر تیم کاله مازندران را شکست داد وبا کسب ۱۰ امتیاز صدرجدول رده بندی این رقابتها را حفظ کرد.