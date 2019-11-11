مجلس با کاهش سهمیه معافیت فرزندان ایثارگران مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۶۲ رای موافق، ۱۱۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه با طرح اصلاح بند د ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مخالفت کردند.

در ماده واحده طرح مذکور آمده است که متن زیر جایگزین جز ۷ ذیل بند د ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه می شود:

در صورت اذن فرماندهی کل قوا و با رعایت بند ۳ ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی:

- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور از ۱۲ روز کسر خدمت برخوردار می شوند

- فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت از ۱۲ روز کسر خدمت برخوردار می شوند

- فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی از ۱۲ روز کسر خدمت برخوردار می شوند

بر اساس ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه در حال حاضر معافیت فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان به ازای هر ماه اسارت هر ماه حضور و هر درصد جانباز یکسر خدمت یک ماهه است و بر این اساس وکلای ملت با کاهش سهمیه معافیت فرزندان ایثارگران مخالفت کردند.

توضیحات طلایی‌نیک درباره کاهش سهمیه معافیت فرزندان ایثارگر

سردار رضا طلایی نیک معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرحی مربوط به کاهش معافیت فرزندان ایثارگران،گفت: مجلس شورای اسلامی در بند ۸ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه به ازای هر ماه حضور رزمندگان در جبهه، هر درصد جانبازی جانبازان و هر ماه سابقه اسارات آزادگان، یک ماه کسر از خدمت به فرزندان آنان داده شود.

وی متذکر شد: در این مصوبه قید شده بود که این موضوع در صورت اذن مقام معظم رهبری انجام خواهد شد، یعنی باید نیازهای دفاعی کشور و همچنین آمار مشمولین برآورد می شد که به این علت به این موضوع اذن داده نشد.

معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه اذن مقام معظم رهبری به ازای یک ماه کسر خدمت برای فرزندان ایثارگران داده نشد، تصریح کرد: در واقع از یک طرف نیاز دفاعی کشور در نظر گرفته شد و از طرف دیگر سابقه ایثارگران برای معافیت فرزندان آنان مورد توجه قرار گرفت.

طلایی نیک بیان کرد: برای بررسی این موضوع جلساتی در دفتر رئیس مجلس شورای و با حضور مسئولانی از ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و فراکسیون ایثارگران برگزار شد و جمع بندی این جلسات آن بود که برای یک فرزند ایثارگران به ازای یک ماه حضور در جبهه یا اسارت یا درصد جانبازی یک ماه معافیت داده شود به این معنا که اگر کسی بیشتر از ۲۴ ماه آزادگی داشت، قطعا یک فرزندش معاف شود و اگر دوران آزادگی وی ۴۸ ماه بود، دو فرزندش معاف شوند و اگر ۲۵ درصد جانبازی داشت، یک فرزند وی از خدمت سربازی معاف شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این طرح در نظر گرفته شده است که مازاد سابقه ایثارگری هم می تواند در کسر خدمت سایر فرزندان ایثارگران لحاظ شود.