  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۷ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۵۲

اجراي طرح افزايش ظرفيت واحد اوره مجتمع پتروشيمي شيراز آغاز شد

طرح افزايش ظرفيت واحد اوره منطقه دو مجتمع پتروشيمي شيراز از 1500 تن به 1800 تن در روز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين طرح با هدف رفع تنگناهاي فرآيندي و به روز كردن برخي از تجهيزات موجود و همچنين رفع معضلات زيست محيطي و اخذ  اوره مجتمع پتروشيمي شيراز و حذف دور ريزهاي آلاينده محيط زيست شامل: آلاينده هاي گازي و مايع واحد ، در دست اجرا قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، اقدامات انجام شده تحت ليسانس شركت استامي كربن هلند بوده و پيمانكار طراح و تامين كننده تجهيزات مورد نياز اين طرح ، شركت "كموپروجكت" از جمهوري چك است و مدت اجراي طرح ياد شده 25 ماه مي باشد.
گفتني است مجتمع پتروشيمي شيراز ازنخستين واحدهاي پتروشيمي در كشور است و در حال حاضر محصولات مختلفي از جمله : آمونياك ، متانول، اسيد نيتريك ، نيترات آمونيوم و نظاير آن توليد مي كند ضمن اينكه محصولات توليدي واحد اوره مجتمع |پتروشيمي شيراز جهت مصارف كشاورزي و توليد ملامين و چسب چوب تهيه مي شود.

 

کد مطلب 47688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها