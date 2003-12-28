اجراي طرح افزايش ظرفيت واحد اوره مجتمع پتروشيمي شيراز آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين طرح با هدف رفع تنگناهاي فرآيندي و به روز كردن برخي از تجهيزات موجود و همچنين رفع معضلات زيست محيطي و اخذ اوره مجتمع پتروشيمي شيراز و حذف دور ريزهاي آلاينده محيط زيست شامل: آلاينده هاي گازي و مايع واحد ، در دست اجرا قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، اقدامات انجام شده تحت ليسانس شركت استامي كربن هلند بوده و پيمانكار طراح و تامين كننده تجهيزات مورد نياز اين طرح ، شركت "كموپروجكت" از جمهوري چك است و مدت اجراي طرح ياد شده 25 ماه مي باشد.

گفتني است مجتمع پتروشيمي شيراز ازنخستين واحدهاي پتروشيمي در كشور است و در حال حاضر محصولات مختلفي از جمله : آمونياك ، متانول، اسيد نيتريك ، نيترات آمونيوم و نظاير آن توليد مي كند ضمن اينكه محصولات توليدي واحد اوره مجتمع |پتروشيمي شيراز جهت مصارف كشاورزي و توليد ملامين و چسب چوب تهيه مي شود.