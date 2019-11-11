آموزش و پرورش عمیقا نیازمند کیفیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کمرئی در اختتامیه شانزدهمین همایش ملی جایزه کیفیت که در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: آموزشوپرورش جزء معدود نهادها و دستگاههایی است که محصول و نتایج آن عمیقاً نیازمند کیفیت است، زیرا در صورت عدم کیفیت محصول آن را نمیشود از چرخه توزیع خارج کرد و نمیشود آن را پس فرستاد.
کمرئی با اشاره به اینکه امسال از بیش از ۳۷ هزار واحد متوسطه در ۳۴ هزار مدرسه با شرکت در فرایند خودارزیابی در سامانه هوشمند تعالی دغدغه خود را به مقوله کیفیت نشان دادهاند، گفت: سرانجام در مراحل ارزیابی بیرونی۴۸۰ مدرسه ممتاز شناسایی شدند که درنهایت ۱۵۸ مدرسه گواهینامه اهتمام دریافت خواهند کرد و امروز ۳۳ مدرسه از ۳۲ استان به نمایندگی از مدارس برگزیده جایزه اهتمام به کیفیت را دریافت خواهند کرد.
معاون آموزش متوسطه گفت: خوشحالیم که در آموزشوپرورش این فرصت ایجادشده تا مدارس کشور خود را در محک ارزیابیهای بیرونی قرار دهند و نظارت برکیفیت را از مراجع بیرونی طالب شوند.
کمرئی با اشاره به این مطلب که در تعابیر مدیریتی نظام آموزشی معیارها یا استانداردها سطح مطلوب نشانگرهایی هستند که کیفیت ملاک را مشخص میکنند، گفت: تعیین قواعد یا ویژگیها در مسیر استانداردسازی فعالیتها باهدف دستیابی به میزان مطلوبی از نظم و کیفیت در امور مدارس است و مانند هر واحد سازمانی دیگری مزایایی به دنبال خواهد داشت که حداقل آن افزایش اثربخشی و کارایی عملکرد مدیران یا همان بهرهوری است.
کمرئی گفت: در سیستم آموزشی فرایندها و فعالیتها باید استانداردسازی شود و منابع انسانی باید با بهرهگیری از الگویی به شایستگیهای لازم برای اجرای صحیح استانداردها و بلکه فراتر از آن دست یابد.
معاون آموزش متوسطه بابیان این مطلب که در چند دهه گذشته ابزارهای مدیریتی تبدیل به بخش بااهمیتی در زندگی مدیران و رهبران آموزشی شده است، گفت: ضرورت کیفیت در آموزشوپرورش، بهویژه در مدارس ما را به سمت ابزاری بنام الگوی تعالی کشانده است تا بهوسیله آن مدیریت مدارس کشور در جهت تعالی و بهتر شدن حرکت کند.
کمرئی ضمن اشاره به مفاهیم بنیادین سرآمدی و اصولی که این الگو بر مبنای آن بناشده است، گفت: نتیجه گرایی، مشتری محوری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرایندها، یادگیری- نوآوری و بهبود مستمر، توسعه مشارکت، توسعه شراکتها برای ایجاد ارزشافزوده و مسئولیت اجتماعی، اصولی هستند که فهم از تعالی به درک واقعی این اصول وابسته است.
معاون آموزش متوسطه در پایان به بازنگری در الگوی بومی تعالی مدیریت آموزشگاهی در دوره جدید حیات خود اشاره کرد و افزود: برای افزایش کارآمدی این الگو در چند ماه گذشته به نقادی آن پرداختیم و بر اساس آسیبشناسی از الگو دریافتیم که باید روی نتایج آنچنانکه بایسته است تکیه کنیم و شاخصهای عملکردی را با نتایج پیوند بزنیم. نباید از الگوی تعالی در حد یک ابزار ارزیابی عملکرد توقع داشت زیرا الگو بهمراتب کارکردی فراتر از آن دارد و در صورت بهکارگیری درست آن در مدارس میتواند منشاء تحولات چشمگیری در مدیریت و راهبری مدارس و تعالی آن شود.
گفتنی است در پایان این مراسم که به همت سازمان استاندارد و انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد به ۳۳ واحد آموزشی کشور گواهینامه اهتمام به کیفیت اهداء شد.
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