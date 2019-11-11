نمایشگاه کتاب فرصتی برای مطالعه/ عرضه ۲۴ هزار جلد کتاب در شاهرود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نمایشگاه کتاب نه‌تنها یک رویداد فرهنگی بلکه یک پدیده اجتماعی است چراکه آثار جانبی آن تا مدت‌ها می‌تواند در جامعه نمود پیدا کند؛ مردم شاهرود نیز از این قاعده مستثنا نیستند و این روزها که نمایشگاه کتاب به همت ارشاد اسلامی شهرستان افتتاح‌شده قطعاً آن را فرصتی غنیمت می‌دانند.

نمایشگاه کتاب در دو بعد می‌تواند تأثیرگذاری ویژه‌ای داشته باشد نخست فردی به‌مثابه فرصتی برای تهیه و خرید کتاب‌ها برای علاقه‌مندان به مطالعه و جمعی به‌مثابه ترویج فرهنگ مطالعه در زمره مواردی هستند که برگزاری نمایشگاه آن‌ها را برای مردم میسر می‌سازد.

برپایی نمایشگاه تا ۸ آذر

رئیس ارشاد اسلامی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه نمایشگاه کتاب این شهرستان باعرضه بیش از ۲۴ هزار جلد کتاب تا هشتم آذرماه به روی علاقه‌مندان گشوده است، گفت: نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی به مدت ۲۰ روز در مجتمع فرهنگی هنری اداره ارشاد، پذیرای علاقه‌مندان است.

رضا مهدیان بابیان اینکه این نمایشگاه از هشت صبح الی ۲۰ شب پذیرای علاقه‌مندان است، تأکید کرد: تمام کتاب‌های موجود در این نمایشگاه ۵۰ درصد تخفیف‌دارند تا مردم بتوانند از این فرصت طلایی بهره‌مند شوند.

وی بابیان اینکه ترویج فرهنگ مطالعه هدف و محور اصلی این نمایشگاه است، تصریح داشت: در این نمایشگاه غرفه کودک، کتاب‌های روانشناسی، پزشکی، مذهبی و تاریخ و ادبیات و ... دیده می‌شود.

ضرورت حمایت از ناشران استانی

یک کارشناس حوزه فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، نمایشگاه‌های کتاب را فرصتی بی‌نظیر برای حمایت از ناشران بومی شهرستانی و استانی می‌داند و معتقد است: حمایت از ناشران استانی و شهرستانی درواقع ضرورت دارد و چه مکانی بهتر از نمایشگاه‌ها برای این امر؛ لذا معتقدیم که مسئولان ارشاد اسلامی با دعوت و البته حمایت از ناشران استانی تحت عنوان تخفیف‌های ویژه عرضه نمایشگاه کتاب، می‌تواند فرصت حضور آن‌ها را در چنین عرصه‌هایی مهیا سازد.

حسین عبدالهیان می‌افزاید: مجموعاً ۳۵ ناشر استانی در سطح استان سمنان وجود دارند که البته بسیاری‌شان با مشکلات هم روبرو هستند لذا حمایت از آن‌ها در کنار عرضه و حضورشان در نمایشگاه‌های کتاب خود یک نوع حمایت از آنان محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه یک‌سوم مؤلفان استان سمنان در تمام زمینه‌ها شاهرودی هستند و مجموعاً حمایت از آن‌ها و حضورشان در نمایشگاه‌های کتاب اصلاً هزینه‌ای برای ارشاد اسلامی نخواهد داشت اما از سوی دیگر می‌تواند به انگیزه بخشی به آن‌ها کمک کند.

عبدالهیان همچنین می‌گوید: نمایشگاه‌های کتاب یک جنبه عمومی هم دارند و آن هم پراکنده شدن عطر کتابخوانی برای مدتی در خیابان‌ها و معابر شهرمان، لذا معتقدیم شهری که با کتاب عجین باشد حال خوبی دارد و در نتیجه این نمایشگاه‌ها یک نوع تاثیرگذاری جمعی غیرملموس هم دارند که شاید کمتر به آن توجه شده باشد.

نمایشگاه ضرورت است

دیگر بازدیدکننده و صاحب‌نظر فرهنگی نمایشگاه کتاب شاهرود نیز به خبرنگار مهر، می‌گوید: نمایشگاه فرصتی است که می‌تواند به ترویج فرهنگ مطالعه کمک کند لذا وجود این رویدادهای فرهنگی ازلحاظ ماهوی، یک نوع ضرورت محسوب می‌شود.

محمدعلی میرزایی که عضویت یکی از انجمن‌های ارشاد اسلامی را نیز بر عهده دارد، معتقد است: برگزاری نمایشگاه‌ها فرصتی برای گردهم آوردند خانواده‌ها بر سر موضوع کتاب است اما مهم‌ترین ایرادی که غالباً نمایشگاه‌های کتاب شهرستانی دارند این است که مملو از کتاب‌هایی هستند که موضوعیت و جذابیتی برای مخاطبان ندارد اما به‌هرحال بودنشان از نبودنشان بهتر است به‌خصوص که تخفیف‌های ارائه‌شده در آن‌ها به‌واقع کمک خوبی به خانواده‌ها در این شرایط اقتصادی است.

فرصتی برای تهیه کتب تخصصی

یک دانشجوی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود که از این نمایشگاه بازدید می‌کند نیز، معتقد است: این نمایشگاه‌ها با تخفیف‌هایی که می‌دهند فرصتی برای تهیه کتب دانشگاهی و تخصصی هستند که از این منظر دارای اهمیت خواهند بود.

سمانه عبدی بابیان اینکه نمایشگاه‌ها به‌خصوص برای کسانی که شاید تهیه کتاب از کتاب‌فروشی‌ها کمی برایشان گران است، فرصتی خوب محسوب می‌شود، می‌گوید: یکی از نقاطی که شاید آن را بتوان ضعف دانست عدم تبلیغات گسترده برای نمایشگاه‌های کتاب، نقاشی و کلاً مجموعه‌های فرهنگی است که البته این امر به هزینه‌های بالای تبلیغات نیز باز می‌گردد و شاید تقصیری نیز بر گردن ارشاد نباشد اما با تعامل با دانشگاه‌ها، شهرداری و ... می‌توان قوانینی را در حوزه شهری وضع کرد که مثلا تبلیغ برای رویدادهای این‌چنینی در سطح دانشگاه‌ها، معابر شهری و بیلبوردها برای چند روز رایگان باشد تا مردم از این مسائل با خبر باشند.

وی می‌گوید: نمایشگاه کتاب شاهرود به‌هرحال جامعیت نمایشگاه ملی که هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود را ندارد اما بازهم فرصتی خوب است به‌خصوص اینکه اداره ارشاد اسلامی شاهرود با ابتکاری جالب هر بار که نمایشگاه کتاب را برگزار می‌کند در حاشیه آن رویدادهای فرهنگی مانند نمایشگاه عکس، نقاشی و ... را نیز ایجاد می‌کند تا مردم اصطلاحاً با یک تیر دو نشان بزنند.

نمایشگاه میزبان علاقه‌مندان به مطالعه

علی عابدی کارمند ارشاد اسلامی شاهرود نیز ضمن دعوت از مردم برای حضور در نمایشگاه کتاب، بیان کرد: این نمایشگاه از هشت صبح تا هشت شب میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ کتاب و مطالعه است همچنین مردم می‌توانند از نمایشگاه‌های جانبی مانند نقاشی که در گالری سیب ارشاد اسلامی در مجاورت نمایشگاه برپاشده، دیدن فرمایند.

این قطعاً آخرین نمایشگاه کتاب شاهرود نخواهد بود، شهری که دوستداران کتاب در آن تشنه فرصت‌هایی این‌چنین هستند و همواره امیدوار برای میزبانی از رویدادهای بزرگ‌تر در حوزه مطالعه ... لذا این امر اهتمام بیشتر مسئولان استانی و شهرستانی را می‌طلبد.

شاهرود شهری است که ۱۰۰ مؤلف از ۳۸۰ مؤلف کل استان سمنان را در خود جای‌داده و از ۳۶ ناشر استانی یک‌سوم آن‌ها در شاهرود مستقر هستند و این امر نشان می‌دهد که این شهرستان با داشتن ۴۶ هزار دانشجو چه ظرفیت عظیمی در استفاده از نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی به خصوص در بخش کتاب است.