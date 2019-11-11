جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز / قیمت رسمی یورو و پوند افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه بیستم آبان ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۷۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۳ هزار و ۷۲۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۹ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۳۰۰ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۱۳۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۲۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۹۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۹۶ ریال، روپیه هند ۵۸۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۱۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۹۲۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۵۲۵ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۳۶۵ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۷۴۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۶۵۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۲۱ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۲۸۳ ریال، روبل روسیه ۶۵۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۷ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۷۸۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۵۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۰۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۲۴ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۶۱۳ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۸۴ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۸۶۸ ریال، یوان چین ۶ هزار ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۴۲۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۴۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۱۵۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۷۹۸ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۱۹۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۵۷۴ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۷۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲هزارو یک ریال ارزش‌گذاری شد.