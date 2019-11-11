مجلس با بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه علنی امروز مجلس در دستور کار قرار گرفت.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح مذکور در کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و به شورای نگهبان ارسال می شود و در واقع نیاز به بررسی طرح در صحن علنی مجلس نیست.

علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در تشریح این تقاضا، گفت: اساسنامه شرکت ملی گاز مربوط به سال ۵۶ است و ۴۲ سال با خلاء قانونی از منظر شورای نگهبان در شرکت ملی گاز مواجه هستیم.

وی افزود: هیچ یک از دولت ها به رغم تکالیف قانونی، لایحه اساسنامه شرکت ملی گاز را تدوین نکرده اند، بنابراین کمیسیون انرژی مجلس دهم، کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز را تشکیل داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهارداشت: این طرح حدود دو سال در کمیته مزبور مورد بررسی قرار گرفت و برای تسریع در بررسی آن خواستار اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی هستیم.

همچنین فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مخالفت با این درخواست، گفت: تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز امری ضروری است اما با توجه به اهمیت اساسنامه شرکت ملی گاز، این اساسنامه باید بر اساس روال عادی و در صحن علنی مجلس بررسی شود.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز در مخالفت با این تقاضا، گفت: طرح اساسنامه شرکت ملی گاز دارای معایب متعدد است، اداره قوانین مجلس نیز ایرادات متعددی به این اساسنامه وارد کرده، لذا باید مواد این اساسنامه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آن رفع شود.

وی افزود: زمانی که طرحی طبق اصل ۸۵ تصویب شود، به صورت آزمایشی تصویب می شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه لایحه دائمی شدن آن را ارائه دهد. تا به امروز که سه دوره بنده در مجلس حضور داشته ام، دولت ظرف مدت ۶ ماه لایحه دائمی شدن را ارائه نداده است.

در پایان نمایندگان با ۶۳ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس با بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند و خواستار بررسی این اساسنامه در صحن علنی مجلس شدند.