«ادیپوس» در سالن جمشید مشایخی به صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «ادیپوس» بر اساس طرحی از نمایشنامه ادیپ شهریار اثر سوفوکل به نویسندگی و کارگردانی مرتضی صفری، از روز یکشنبه ۳ آذر در سالن جمشید مشایخی به روی صحنه می رود. در این نمایش ۷۰ دقیقه ای، شایان قنادزاده، مهشید عرفان، مهسا ریاحی، سحرناز عمرانی، فریبا طاهری و دنیا بابالو به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این گروه می توان به مدیر اجرایی: شایان خاکبازان، دستیار کارگردان: محمد زارعی، طراح گریم: دلبر کولیوند ، طراح نور و صدا: حمید کشف نما، ساخت دکور: مسعود صداقتی، طراحان گرافیک: محمد رضوانی و محمد زارعی، آهنگساز: مرتضی پورعلی، هنروران: ملینا دلخواسته، محدثه احمدی، فاطمه سلمانی، فرزانه فرامرزی، عکاس: محمد رضوانی و مدیر روابط عمومی: زهراسادات مصطفوی اشاره کرد.

نمایش «ادیپوس» از روز یکشنبه ۳ اذر ساعت ۱۷:۳۰ در تالار جمشید مشایخی روی صحنه می‌رود و پیش فروش آن به زودی در سایت تیوال آغاز می شود.