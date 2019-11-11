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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۰۳

«ادیپوس» در سالن جمشید مشایخی به صحنه می رود

«ادیپوس» در سالن جمشید مشایخی به صحنه می رود

نمایش «ادیپوس» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی صفری از سوم آذر در سالن جمشید مشایخی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «ادیپوس» بر اساس طرحی از نمایشنامه ادیپ شهریار اثر سوفوکل به نویسندگی  و کارگردانی مرتضی صفری، از روز یکشنبه ۳ آذر در سالن جمشید مشایخی به روی صحنه می رود. در این نمایش ۷۰ دقیقه ای، شایان قنادزاده، مهشید عرفان، مهسا ریاحی، سحرناز عمرانی، فریبا طاهری و دنیا بابالو به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این گروه می توان به مدیر اجرایی: شایان خاکبازان، دستیار  کارگردان: محمد زارعی، طراح گریم: دلبر کولیوند ، طراح نور و صدا: حمید کشف نما، ساخت دکور: مسعود صداقتی، طراحان گرافیک: محمد رضوانی و محمد زارعی، آهنگساز: مرتضی پورعلی، هنروران: ملینا دلخواسته، محدثه احمدی، فاطمه سلمانی، فرزانه فرامرزی، عکاس: محمد رضوانی و مدیر روابط عمومی: زهراسادات مصطفوی اشاره کرد.

نمایش «ادیپوس» از روز یکشنبه ۳ اذر ساعت ۱۷:۳۰ در تالار جمشید مشایخی روی صحنه می‌رود و پیش فروش آن به زودی در سایت تیوال آغاز می شود.

کد مطلب 4768963
فریبرز دارایی

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