پلمب واحد غیرمجاز تولید روغن از چربی طیور در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، مهدی قنادی اظهار داشت: چندی پیش گزارشی مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک شرکت تولید روغن از چربی های کشتارگاهی و آلایش طیور در جاده سراب نیلوفر به دادسرای عمومی و انقلاب استان ارجاع شده که برای واحدهای تولیدی اطراف مزاحمت هایی ایجاد کرده بود.

وی افزود: این شرکت در داخل یک واحد غیرفعال بیسکویت سازی که آن را به صورت استیجاری در اختیار گرفته بود، شبانه مبادرت به تولید روغن چربی طیور می کرد.

مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه عنوان کرد: هرچند که روغن تولیدی این واحد به منظور استفاده در خوراک طیور تولید می شد، اما فعالیت این شرکت مشکلات عدیده ای را برای واحدهای تولیدی اطراف از جمله یک شرکت طیور که از واحد های مادر و تولید کننده جوجه یک روزه گوشتی در استان است، ایجاد کرده بود.

این مسئول تاکید کرد: این واحد تولیدی فعال در استان به دلیل بوی نامطبوع و آلایندگی هایی که شرکت غیرمجاز مجاور برای آن به وجود آورده بود، تعطیل شده و ۸۰ نفر از پرسنل آن نیز بیکار شدند.

قنادی تصریح کرد: در این راستا و به منظور صیانت از حقوق عمومی و با توجه به غیرقانونی بودن واحد تولید روغن مذکور جوانب امر کاملا مورد بررسی قرار گرفت و از ادامه فعالیت این شرکت با پلمب آن جلوگیری شد.

وی یادآورشد: تمامی اقلام فاسد کشف شده در این واحد غیرمجاز هم معدوم شد.