حمزه شکیب عضو شورای دوم و سوم شهر تهران که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: متاسفانه اکنون شوراها اختیارات کامل ندارند و شاید مردم انتظار داشته باشند، مواردی مانند حل معضل ترافیک که به شهرداری بازمی گردد را شورای شهر سامان دهد.

به گفته وی حل این موضوع اکنون در دست سازمان هایی است که شورای شهر بر آنها هیچ گونه نظارتی ندارد.

این عضو شورای سوم شهر تهران همچنین نظارت بر بازسازی بافت های فرسوده و ساخت و سازهایی که در سطح شهر انجام می‌شود را یکی دیگر از مواردی دانست که شورای شهر اکنون به طور جدی بر آنها نظارت و کنترلی ندارد.

شکیب خاطرنشان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار دولت است و چنانچه این نهاد در اختیار شوراهای شهر قرار گیرد، ما می توانیم نظارت بیشتری را بر بافت های فرسوده داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ما به طور قطع از دولت خواسته و می خواهیم که اختیاراتی به نحو مطلوب را به شوراهای شهر ارائه کنند.

این عضو شورای شهرتهران، خاطر نشان کرد : در میان اعضای شورای سوم، هنوز صحبتی در خصوص انتخاب شهردار به میان نیامده و چنانچه شخصی با پتانسیل بهتر از قالیباف کاندیدای شهرداری تهران نشود، وی همچنان شهردار تهران خواهد بود.