مشاوره حضوری بخش اعتباری بانک ملی ایران به صاحبان واحدهای تولیدی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک ملی ایران، محمود شایان عضو هیات مدیره و معاون امور اعتباری بانک ملی ایران در راستای رونق تولید و رفع مشکلات موجود در مسیر تولیدکنندگان در روزهای شنبه از ساعت ۱۶:۳۰ با حضور کارشناسان اعتباری پاسخگوی سوالات صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی خواهد بود.

این اقدام با هدف رفع موانع تولید و ارائه راهکارهایی برای برون رفت واحدهای صنعتی از مشکلات است تا با بررسی وضعیت واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال و سرمایه گذاران توسط مسئولان مشاغل و کارشناسان خبره بانک، روش های خروج از مشکلات استخراج و در نهایت با افزایش تولید درجهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور گام بردارند.

گفتنی است این جلسات در ساختمان فردوسی بانک ملی ایران به آدرس خیابان فردوسی جنوبی، کوچه بانک طبقه چهارم انجام می گیرد، متقاضیان می توانند از طریق تماس با شماره تلفن ۶۰۹۹۲۰۱۵ برای انجام دیدار هماهنگی کنند.