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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۲۰

همزمان با هفته ملی دیابت؛

بیماران دیابتی به صورت رایگان در مراکز درمانی قم ویزیت می‌شوند

بیماران دیابتی به صورت رایگان در مراکز درمانی قم ویزیت می‌شوند

قم - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: طرح ویزیت رایگان بیماران مبتلا به دیابت همزمان با هفته ملی دیابت در بیمارستان‌های سطح استان قم انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمود پرهام گفت: هفته ملی دیابت از ۱۸ آبان‌ماه آغاز شده و تا ۲۴ آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت که طی این هفته طرح، ویزیت رایگان بیماران دیابتی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر که در دستور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز قرار گرفته است، طرح ویزیت رایگان بیماران دیابتی در هفته ملی دیابت در دستور کار قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: هدف از اجرای این طرح، ترویج و آشنایی عموم جامعه با خدمات ارائه شده سلامت و همچنین پیشگیری، کنترل و درمان دیابت در سطح استان است.

پرهام تأکید کرد: این طرح در بیمارستان‌های شهدا، کامکار، شهید بهشتی و نکویی هدایتی فرقانی قم در حال اجرا است که همشهریان می‌توانند مراجعه و به صورت رایگان ویزیت شوند.

کد مطلب 4769044

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