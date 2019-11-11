به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمود پرهام گفت: هفته ملی دیابت از ۱۸ آبان‌ماه آغاز شده و تا ۲۴ آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت که طی این هفته طرح، ویزیت رایگان بیماران دیابتی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر که در دستور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز قرار گرفته است، طرح ویزیت رایگان بیماران دیابتی در هفته ملی دیابت در دستور کار قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: هدف از اجرای این طرح، ترویج و آشنایی عموم جامعه با خدمات ارائه شده سلامت و همچنین پیشگیری، کنترل و درمان دیابت در سطح استان است.

پرهام تأکید کرد: این طرح در بیمارستان‌های شهدا، کامکار، شهید بهشتی و نکویی هدایتی فرقانی قم در حال اجرا است که همشهریان می‌توانند مراجعه و به صورت رایگان ویزیت شوند.