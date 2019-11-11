به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره از رقابت‌ های هندبال قهرمانی باشگاه‌ های مردان آسیا از روز پنجشنبه ۱۶ آبان ماه با حضور ۱۱ تیم در کره جنوبی آغاز شده است. زاگرس اسلام آباد و سپاهان نمایندگان ایران در این مسابقات هستند.

در ادامه این رقابت ها تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان امروز دوشنبه ۲۰ آبان ماه در چهارمین مسابقه خود به مصاف تیم العربی کویت رفت. در این دیدار نماینده کشورمان با نتیجه ۳۱ بر ۲۵ به برتری رسید و صاحب اولین پیروزی خود شد.

فولاد با این پیروزی به طلسم شکست های پی در پی نمایندگان ایران در رقابت های جام باشگاه های آسیا پایان داد. فولاد و زاگرس هر سه بازی قبل خود را به رقبا واگذار کرده بودند.

گروه بندی بیست و دومین دوره جام‌ باشگاه‌های هندبال آسیا به شرح زیر است:



گروه A:

اس کی هاوکس-کره جنوبی، زاگرس اسلام‌آباد- ایران، العربی- قطر، الکویت- کویت، الشارجه- امارات



گروه B:

الوکراه- قطر، عمان- عمان، العربی- کویت، باربار- بحرین، الوحده- عربستان، فولاد مبارکه سپاهان- ایران