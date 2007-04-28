هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر 61 کانون فرهنگی و هنری در سطح استان فعالیت دارند، افزود: شناسنامه اطلاعاتی برای تمامی کتابخانه‌‌های تحت نظر این کانون‌ها صادر شده است .

به گفته وی در این شناسنامه ‌ها وضعیت تملیک، موقعیت نزدیک ‌ترین کتابخانه به کانون، وضعیت سازماندهی کتب، نیروی انسانی، فضا، تعداد مراجعان، زمان فعالیت، تجهیزات و امکانات کتابخانه ‌‌ای، رایانه ‌‌ای و سمعی و بصری مورد بررسی قرار گرفته است .

مسئول دبیرخانه نظارت و هماهنگی بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: وضعیت تامین روشنایی، تجهیزات حرارتی و برودتی، تجهیزات ایمنی و تعداد کتب و عناوین کتب ‌ها نیز از دیگر موارد ذکر شده در این شناسنامه است .

شیرازیان به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه تجهیزات و امکانات کتابخانه‌‌ها به منظور خدمت‌‌ رسانی بهتر به اماکن فرهنگی را از مهم‌ ترین اهداف این طرح برشمرد.