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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۸:۳۸

کتابخانه‌های مساجد خراسان جنوبی شناسنامه دار شدند

کتابخانه‌های مساجد خراسان جنوبی شناسنامه دار شدند

خراسان جنوبی- خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی از شناسنامه دار شدن کتابخانه‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان خبر داد.

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر 61 کانون فرهنگی و هنری در سطح استان فعالیت دارند، افزود: شناسنامه اطلاعاتی برای تمامی کتابخانه‌‌های تحت نظر این کانون‌ها صادر شده است.

به گفته وی در این شناسنامه ‌ها وضعیت تملیک، موقعیت نزدیک ‌ترین کتابخانه به کانون، وضعیت سازماندهی کتب، نیروی انسانی، فضا، تعداد مراجعان، زمان فعالیت، تجهیزات و امکانات کتابخانه ‌‌ای، رایانه ‌‌ای و سمعی و بصری مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئول دبیرخانه نظارت و هماهنگی بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: وضعیت تامین روشنایی، تجهیزات حرارتی و برودتی، تجهیزات ایمنی و تعداد کتب و عناوین کتب ‌ها نیز از دیگر موارد ذکر شده در این شناسنامه است.

شیرازیان به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه تجهیزات و امکانات کتابخانه‌‌ها به منظور خدمت‌‌ رسانی بهتر به اماکن فرهنگی را از مهم‌ ترین اهداف این طرح برشمرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه بیش از 60 هزار جلد کتاب در کتابخانه‌‌ های کانون‌های مساجد این استان موجود است، گفت: این کتاب‌ ها در قالب موضوعات مختلفی اعم از فلسفه، روانشناسی، مذهبی، زبان، علوم اجتماعی، هنر، ادبیات، تاریخ ، جغرافیا و کودکان است که در اختیار اعضای کانون‌های مساجد قرار می گیرد.

کد مطلب 476911

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