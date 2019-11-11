به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اولین همایش ملی حکمرانی اسلامی که صبح امروز در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد گفت: یکی از اصول مهم در حکمرانی خوب برقراری امنیت و آرامش است، اما ما اگر بخواهیم حکمرانی را بررسی کنیم باید بر اساس اصول دینی باشد.

وی ادامه داد: در همه جوامع حکومت‌ها به دنبال عدالت هستند اما آن عدالتی که در اسلام مطرح می‌شود با عدالت در سایر مکاتب مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم یکی نیست.

وزیر کشور با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: در قرآن کریم هدف خلقت عبودیت و بندگی است پس اگر این اصل را مبنا قرار دهیم نوع و روش حکمرانی ما بسیار متفاوت با مکاتب انسانی است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه اولین مسئله در بعد اجتماعی شدن انسان، مسئله حکومت است، گفت: این حکومت باید ویژگی‌ها، اصول و شرایطی داشته باشد که ما آنها را در سیره و احادیث و روایات خود خوانده‌ایم.

وی افزود: اگر ساختارهای ما دچار تناقض یا چندگانگی شوند یقیناً نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر خود در جامعه دست پیدا کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه اجرای عدالت خواست اساسی جمهوری اسلامی ایران است اما اینکه چرا این خواست اساسی هنوز در کشور ما به نحو احسن محقق نشده، این است که در ساختارهای خود دچار مشکل هستیم، گفت: ساختارهای ما باید به نحوی باشند که قابلیت پیاده‌سازی در جامعه را داشته باشند.

رحمانی فضلی ادامه داد: ما در جامعه خود دچار چندگانگی در ساختار هستیم، همه بر عدالت تاکید دارند، مشکلات در برقراری عدالت به ساختارها برمیگردد، باید نظام برنامه ریزی در امور زیرساختی تغییراتی بدهیم.

وی تصریح کرد: در توزیع درآمد و جمعیت، عدالت اتفاق نیفتاده است، بودجه ریزی مبتنی بر جمعیت نمی‌تواند تعادل ایجاد کند، باید تغییر کند. نظام اداری ما نیز دچار مشکلات جدی است که باید تغییر کند.

وزیر کشور تاکید کرد: همه مردم را در پهنه جغرافیایی باید مردم ایران بدانیم، حداقل‌های جامعه حتماً باید برای همه باشد باید به خواسته‌های مردم به صورت ساختارمند اهمیت قائل شویم.

وی با بیان اینکه اگر استقامت و مقاومتی بوده در همه عرصه‌ها به خاطر مشارکت جدی مردم بوده است، گفت: باید مردم بحث مشارکت عمیق در امور کشور را ببینند، این سرمایه عظیم مردم را باید بهره گیری کنیم.

وزیر کشور استفاده از سرمایه مردمی را نیازمند سازماندهی دانست و گفت: مردم نسبت به وظایف شأن در قبال مشارکت آگاه نیستند. قوانین را از مشروطیت تا الآن تنقیح نکرده آیم، آیا قوانین موجود متناسب با نیاز مردم است؟ آیا این قوانین مبتنی بر حکمرانی اسلامی است؟

وی گفت: مگر حاکمیتی به نام اسلام نداریم، چرا این همه تنوع و تکثر در نظام‌های اقتصادی و قانون گذاری داریم؟ همین رأی گیری به شکل نصف به اضافه یک برگرفته از نظام غربی است.

وزیر کشور تاکید کرد: با استعانت از رهبری و مقاومت مردم در این سال‌ها توانسته ایم بر تهدیدات پیروز شویم، اما دچار تعارضات درونی هستیم، تهدیدات و تعارضات درونی مانعی برای حکمرانی اسلامی است.

وی ادامه داد: چگونگی زندگی و تغییرات اجتماعی در حکمرانی اسلامی باید مدنظر قرار گیرد. رهبری یازده سال قبل سخنرانی درباره تغییرات اجتماعی داشتند. مگر ایشان ۲۰ سال قبل تهاجم فرهنگی را مطرح و نسبت به آن هشدار ندادند. چقدر به سبک زندگی توجه کرده ایم.

وزیر کشور ادامه داد: اگر مسلط به عقل مبتنی بر معارف اسلامی باشیم می‌توانیم حکمرانی مطلوب اسلامی داشته باشیم.

تنظیم خبر: اسماعیل مرادی