برنامه آموزش وپرورش برای مقابله با بلایا بااستفاده از ظرفیت مدرسه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش درباره برگزاری اولین دوره آموزشی مهارتی طرح توانمندسازی مدرسان اردویی گفت: معاونت پرورشی و فرهنگی براساس راهکار ۸-۸ سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش موظف شده است برای شرایط خاص و اضطراری جامعه نیروی ویژه تربیت کند که این کار با همکاری پلیس راه کشور، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تربیتبدنی و سلامت انجام میشود که این معاونت بحث آموزش مهارتی مربیان و دانشآموزان کشور را در ۶ سرفصل در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: به همین منظور ۳۲۰ نفر از منتخبان استانها از ۱۷ آبان در مشهد مقدس در زمینه مهارتها آموزشهای لازم را کسب میکنند. این دوره تا ۲۲ آبان ادامه دارد.
مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی گفت: این ۳۲۰ نفر پس از آموزش و کسب مهارت به عنوان مدرس در استانهای خود دورههای تربیت مربی مناطق را در دستور کار خود قرار میدهند. سیاست ما بر این است که امسال بتوانیم ۳۰ هزار نفر از دانشآموزان کشور را در حوزههای مختلف هلال احمر، بهداشت محیط، پدافند غیر عامل و حوزههای مربوط به اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی در ۶ سرفصل آموزش دهیم.
رمضانی افزود: باید در آینده بتوانیم اگر خدای ناکرده مشکلی پیش آمد یا بخشی از کشور دچار بلایای طبیعی شد با استفاده از ظرفیت دانشآموزان و معلمان مشکل را برطرف کنیم و به یاری هموطنانمان بشتابیم بدون آنکه کمترین آسیبی متوجه جامعه شود. این کار برای اولین بار است که در وزارت آموزش و پرورش شکل میگیرد و مشارکت سازمانها و نهادهای بیرونی در این بخش بسیار اثربخش خواهد بود و امیدواریم با مشارکت همین سازمانها و نهادها در استانها بتوانیم به صورت مناسب و چشمگیر این آموزشها را انجام دهیم.
مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: همچنین ۱۹ جلد کتابهای مهارتی با توجه به سرفصلهای موردنیاز مختص فرهنگیان و دانشآموزان چاپ و رونمایی شد و در دسترس عموم قرار گرفت که براساس همین چارچوب آموزش مهارتآموزی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: متاسفانه مردم مناطق مختلف کشور گاهی با برخی مشکلات مانند سیل، زلزله، آتشسوزی و بلایای دیگر مواجه هستند که میتوانیم با استفاده از ظرفیت معلمان و دانشآموزان آموزش دیده در همه مناطق کشور آسیبها را به حداقل برسانیم.
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