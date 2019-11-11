کمپین اطلاع رسانی دانشگاه های کلان کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی برنامه ریزی و اجرای کمپین اطلاع رسانی برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاههای کلان مناطق کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مجتمع فرهنگی و رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و درمان ساری برگزار شد.

دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظهر دوشنبه در این دوره آموزشی با بیان اینکه روابط عمومی ها در عصر جدید به صورت فزاینده ای درحال تغییر و گسترش هستند، گفت: روابط عمومی بنابر ماهیت و ویژگی که دارد نیازمند خلاقیت و دانش روز و تکنولوژی نوین است بنابراین بحث آموزش به ویژه در بحث سلامت به شدت باید مورد توجه قرار گیرد.

وی به نقش ویژه روابط عمومی ها در ارتباطات سازمانی اشاره کرد و افزود: ارتباط موثر با محیط درون و برون سازمانی و بین المللی از وظایف روابط عمومی ها است و هرچقدر این ارتباطات گسترده تر باشد می تواند سبب ارتقا و پیشرفت سازمان شود.

رئیس کلان منطقه یک آمایش کشور با بیان اینکه رابط عمومی در بسیاری از سازمان ها سنتی است، ادامه داد: روابط عمومی ها تاکنون نتوانسته اند به جایگاه اصلی خود دست پیدا کنند زیرا نگاه به این حوزه سنتی است که باید بابکارگیری ابزارهای عصر جدید این نگاه تغییر پیدا کند.

تلاش برای ارتقای فرهنگ سلامت

دکتر موسوی با تاکید براینکه روابط عمومی در حوزه سلامت نسبت به سایر دستگاه ها رسالت سنگین تری را به عهده دارد، گفت: رسالت این حوزه علاوه بر نقش معمول تمام روابط عمومی ها و اطلاع رسانی، تلاش برای ارتقای فرهنگ سلامت و سطح آگاهی جامعه در این حوزه می باشد که این رسالت بزرگی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه روابط عمومی ها باید بهره گیری از دانش روز و تکنولوژی نوین در مسیر ارتقاء سلامت جامعه گام بردارند، گفت: حوزه سلامت، حوزه پیچیده ای است و کوچکترین بی توجهی می تواند به یک بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شود.

فرزاد گوهردهی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: کارگاه برنامه ریزی و اجرای کمپین اطلاع رسانی توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری برگزار شده است که در آن مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاههای کلان مناطق کشور (۶،۲،۱و۱۰) شرکت کردند.

وی با بیان اینکه این کارگاه به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی و رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و درمان ساری برگزار می شود، گفت: روز نخست این کارگاه با محوریت برنامه ریزی و اجرای کمپین اطلاع رسانی و رسانه ای و روز دوم نیز با عنوان استراتژی تولید محتوا در شبکه های اجتماعی برگزار می شود.

دکتر گوهردهی هدف از برگزاری این کارگاه را توانمند سازی شاغلین روابط عمومی ها در راستای اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه ها دانست و افزود: برنامه استراتژیک به سازمان کمک می کند تا با استفاده از روش منظم تر، معقول تر و منطقی تر راه های استراتژیکی موثری را انتخاب کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: طراحی برنامه ریزی مناسب روابط عمومی می تواند مدیران ارشد سازمان را با اثر بخشی فعالیت روابط عمومی ها آشنا و کمک کند که روابط عمومی اعتبارات لازم را برای ادامه فعالیت های خود اخذ کند.

وی با بیان اینکه فرایند برنامه ریزی در روابط عمومی متشکل از چهار مرحله اساسی تحقیق،برنامه ریزی، ارتباط و ارزیابی است، گفت: این مسائل در یک فرایند برای حل مسائل و مشکلات ارتباطی روابط عمومی در اختیار ما قرارمی گیرد تا ما بدانیم که بیش از هر برنامه ریزی تحقیق کنیم ولی اندک افرادی هستند که بدانند چه تحقیقی مورد نیاز است و چه زمانی می تواند در حل مسائل روابط عمومی کاربرد داشته باشد.

دکتر گوهردهی با بیان اینکه اولین اقدام ما شناخت مسئله است،افزود: باید وضعیت موجود و مطلوب را ارزیابی کنیم و طبیعی است که در این فرایند پس از شناسایی وضعیت موجود باید برنامه ریزی را انجام دهیم و برای انتخاب برنامه ریزی مناسب باید افرادی باشند که متغیرها و روشها را بشناسند و در اختیار سازمان قرار دهند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید براینکه گام اساسی ما در روابط عمومی مدیریت برنامه ارتباطی است، ادامه داد: روابط عمومی باید در برنامه ریزی کلان و عملیاتی از جایگاه لازم و تشکیلات، نیروی انسانی و محبوبیت کافی برخوردار باشد و کارکنان آن نیز مهارت ارتباطی، تجربی و انگیزه لازم را داشته باشند هدف از برگزاری این کارگاه ها نیز ایجاد انگیزه و مهارت های لازم برای برقراری ارتباط با مخاطبین است.