به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، نهادهای دولتی چین در حال مذاکره برای سرمایهگذاری از ۵ میلیارد تا ۱۰ میلیارد دلار در خرید سهام شرکت آرامکو هستند.
طبق اعلام برخی منابع، صندوق سیلک رود چین یکی از نهادهایی است که برای خرید سهام آرامکو مذاکره داشته و ممکن است بعضی دیگر از شرکتهای چینی نیز در این خرید سهام مشارکت داشته باشند.
به گفته منابع یادشده، شرکت دولتی ساینوپک و شرکت سرمایهگذاری چین نیز در ماههای اخیر درباره سرمایهگذاری در سهام آرامکو مذاکره داشتهاند.
با این همه، تعهد این شرکتها به خرید سهام آرامکو هنوز نهایی نشده است و شمار شرکتها و رقم سرمایهگذاری آنها در شرکت آرامکو، به تصمیم دولت چین بستگی خواهد داشت.
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