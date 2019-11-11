به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، نهادهای دولتی چین در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری از ۵ میلیارد تا ۱۰ میلیارد دلار در خرید سهام شرکت آرامکو هستند.

طبق اعلام برخی منابع، صندوق سیلک رود چین یکی از نهادهایی است که برای خرید سهام آرامکو مذاکره داشته و ممکن است بعضی دیگر از شرکت‌های چینی نیز در این خرید سهام مشارکت داشته باشند.

به گفته منابع یادشده، شرکت دولتی ساینوپک و شرکت سرمایه‌گذاری چین نیز در ماه‌های اخیر درباره سرمایه‌گذاری در سهام آرامکو مذاکره داشته‌‍اند.

با این همه، تعهد این شرکت‌ها به خرید سهام آرامکو هنوز نهایی نشده است و شمار شرکت‌ها و رقم سرمایه‌گذاری‌ آنها در شرکت آرامکو، به تصمیم دولت چین بستگی خواهد داشت.