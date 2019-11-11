  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۴۷

احتمال سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری چین در آرامکو

احتمال سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری چین در آرامکو

شرکت‌های دولتی چین درحال بررسی برای سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ میلیارد دلاری در خرید سهام شرکت آرامکو هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، نهادهای دولتی چین در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری از ۵ میلیارد تا ۱۰ میلیارد دلار در خرید سهام شرکت آرامکو هستند.

طبق اعلام برخی منابع، صندوق سیلک رود چین یکی از نهادهایی است که برای خرید سهام آرامکو مذاکره داشته و ممکن است بعضی دیگر از شرکت‌های چینی نیز در این خرید سهام مشارکت داشته باشند.

به گفته منابع یادشده، شرکت دولتی ساینوپک و شرکت سرمایه‌گذاری چین نیز در ماه‌های اخیر درباره سرمایه‌گذاری در سهام آرامکو مذاکره داشته‌‍اند.

با این همه، تعهد این شرکت‌ها به خرید سهام آرامکو هنوز نهایی نشده است و شمار شرکت‌ها و رقم سرمایه‌گذاری‌ آنها در شرکت آرامکو، به تصمیم دولت چین بستگی خواهد داشت.

کد مطلب 4769155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها