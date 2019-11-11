بالا بودن قیمت حامل های انرژی و آب در کردستان باید بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کردستان که با حضور عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سنندج تشکیل شد، اظهار داشت: در بحث مصرف گاز طبیعی می توان این توجیه را پذیرفت که با توجه به مصرف بالای گاز در این استان به واسطه سردسیر بودن، بهای آن نیز بیشتر باشد اما اینکه قیمت آب نسبت به سایر استان ها بالاتر باشد قابل تامل است و باید علل بررسی شود.

وی افزود: باید در پذیرش تصمیمات کلان کشور مدیران استانی کمی تامل داشته باشند چرا که ممکن است پذیرش این تصمیمات به گونه ای باشد که در استان واکنش های منفی به دنبال داشته باشد.

استاندار کردستان ادامه داد: در بحث انبار کردن لاستیک خودرو نیز باید برنامه ریزی شود تا حواله برای رانندگان صادر شده و از ذخیره سازی لاستیک در انبارها جلوگیری کرد تا مشکلی در سیستم حمل و نقل استان به وجود نیاید.

مرادنیا یادآور شد: در بحث ذخیره سازی کالاهای اساسی نیز نباید به گونه ای عمل شود که بیش از نیاز استان دخیره سازی صورت گیرد تا با مشکل انقضای تاریخ مصرف مواجه شویم.

وی بیان کرد: در خصوص افزایش قیمت نان در کردستان نیز طی هفته های آینده جلساتی برگزار می شود تا در این خصوص تصمیمات لازم گرفته شود.

استاندار کردستان در پایان سخنان خود گفت: اگر هر سازمانی که به نوعی در بحث تنظیم بازار مسئولیتی دارد، وظایف خود را به خوبی انجام دهد بدون شک در این حوزه نسبت به کشور می توانیم وضعیت مطلوب تری داشته باشیم.