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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۲۴

یک مقام مسئول در وزارت علوم؛

تخصیص یارانه تجاری‌سازی فناوری تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال

تخصیص یارانه تجاری‌سازی فناوری تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم از تخصیص یارانه تجاری‌سازی فناوری به قراردادهای فروش و سرمایه‌گذاری در نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی کشمیری با اعلام این خبر گفت: در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و فن بازار امسال، در نظر است که از فروش طرح‌ها و محصولات فناورانه و سرمایه‌گذاری در این حوزه در قالب یارانه تجاری سازی فناوری، حمایت شود.

وی تصریح کرد: به همین منظور از بین طرح‌ها و محصولات فناورانه و نوآورانه که در ایام نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و فن‌بازار قرارداد فروش و یا سرمایه‌گذاری آنها به صورت رسمی منعقد شده و بر اساس شاخص‌های مربوطه به عنوان قرارداد منتخب پذیرفته شوند، درصدی از قرارداد منعقده تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال حمایت خواهد شد. این حمایت محدود بوده و بر اساس پیشرفت قراردادهای منعقده به آنها اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کشور که دارای طرح‌ها و محصولات فناورانه با قابلیت بالای فروش و یا جذب سرمایه‌گذار بوده و متقاضی استفاده از این حمایت هستند، می‌توانند خلاصه مشخصات طرح یا محصول، مشتریان و سرمایه‌گذاران را به دبیرخانه گروه تجاری‌سازی و کارآفرینی واقع در دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کنند.

گفتنی است اطلاعات طرح‌ها می‌بایستی حتماً در سامانه www.IranTechHub.ir جهت بررسی میزان TRL و انجام مراحل بعدی، ثبت شده و همچنین طرفین قرارداد در ایام نمایشگاه برای انجام مراحل انعقاد، حضور یابند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۸۲۲۳۳۴۹۱ یا ۸۲۲۳۳۴۷۲ تماس بگیرند.

کد مطلب 4769176
مهتاب چابوک

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