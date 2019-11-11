به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی کشمیری با اعلام این خبر گفت: در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و فن بازار امسال، در نظر است که از فروش طرح‌ها و محصولات فناورانه و سرمایه‌گذاری در این حوزه در قالب یارانه تجاری سازی فناوری، حمایت شود.

وی تصریح کرد: به همین منظور از بین طرح‌ها و محصولات فناورانه و نوآورانه که در ایام نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و فن‌بازار قرارداد فروش و یا سرمایه‌گذاری آنها به صورت رسمی منعقد شده و بر اساس شاخص‌های مربوطه به عنوان قرارداد منتخب پذیرفته شوند، درصدی از قرارداد منعقده تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال حمایت خواهد شد. این حمایت محدود بوده و بر اساس پیشرفت قراردادهای منعقده به آنها اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کشور که دارای طرح‌ها و محصولات فناورانه با قابلیت بالای فروش و یا جذب سرمایه‌گذار بوده و متقاضی استفاده از این حمایت هستند، می‌توانند خلاصه مشخصات طرح یا محصول، مشتریان و سرمایه‌گذاران را به دبیرخانه گروه تجاری‌سازی و کارآفرینی واقع در دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کنند.

گفتنی است اطلاعات طرح‌ها می‌بایستی حتماً در سامانه www.IranTechHub.ir جهت بررسی میزان TRL و انجام مراحل بعدی، ثبت شده و همچنین طرفین قرارداد در ایام نمایشگاه برای انجام مراحل انعقاد، حضور یابند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۸۲۲۳۳۴۹۱ یا ۸۲۲۳۳۴۷۲ تماس بگیرند.