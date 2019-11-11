دستاوردهای گام دوم انقلاب استوارتر از گام نخست خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قمی پیش از ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیران کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل عنوان کرد: جامه عمل پوشاندن به محورهای تبیین شده در بیانیه گام دوم انقلاب دستاوردهای استوار و آثار ارزشمندی در پی خواهد داشت.
به گفته وی سرعت بخشی و دقت در پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند همراهی و انسجام آحاد مردم و عناصر فرهنگی است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: با قبول مشکلات و نواقص گذشته، برای رفع موانع موجود نباید کم آورده و با روحیه جهادی و تمام قوا میبایست برای تحقق آرمانهای انقلاب وارد عرصه شد.
قمی در ادامه بر مردمی شدن تبلیغ تأکید کرد و افزود: چنانچه انجام امور فرهنگی به باز کردن گرهای از مشکلات مردم منجر شود، تاثیرپذیری برنامههای تبلیغی نیز بیش از پیش احساس خواهد شد.
وی مردم را پرچمداران پیشبرد امور فرهنگی نام برد و یادآور شد: در این خصوص دستگاههای حاکمیتی بیشتر در نقش تنظیم کننده امور، تسهیل گر و پشتیبان ظاهر میشوند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی جنس انقلاب اسلامی را از نوع فرهنگ دانست و یادآور شد: پیوند و ارتباط عمیق واعظان و فعالان عرصه تبلیغ با مردم از دیگر عوامل تأثیرگذاری بیش از پیش مباحث ترویجی خواهد بود.
قمی عنوان کرد: هر فعال فرهنگی که جرعهای از معارف اسلامی را درک کرده است میبایست در کنار مربیان، مادحین، روحانیون و وعاظ برای امر به معروف و ترویج آموزههای اخلاقی پیشگام شود.
نظر شما