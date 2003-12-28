زنگ همياري با زلزله زدگان در مدارس كشور نواخته مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با اعلام نيازهاي فوري مناطق آسيب ديده اعم از مواد خوراكي آماده و فاسد نشدني از قبيل كنسرو ، پوشاك گرم و پتو ، نيروهاي تخصصي درماني ، پزشك و پرستار و نيروهاي امدادي آموزش ديده تاكيد كرد : كمك هاي مورد نياز آسيب ديدگان ضمن هماهنگي با ستادهاي مذكور مستقيما به استان كرمان و شهرستان بم ارسال شود.

شهاب الدين غندالي افزود : شماره حساب 21000 بانك ملي شعبه مركزي شهر كرمان با كد 380270 جهت واريز كمك هاي نقدي افراد و سازمان ها در نظر گرفته شده است و تمام كمك هاي اهدايي به اين شماره حساب تحت نظارت مسئولين استان هزينه خواهد شد.

گفتني است وزارت آموزش و پرورش با اعلام هفته جاري به عنوان هفته همياري و همدلي با بازماندگان و آسيب ديدگان فرهنگي و دانش آموزان براي هدايت و استفاده بهينه از كمك هاي فرهنگيان ، دانش آموزان و سازمان ها و ادارات آموزش و پرورش اقدام به تشكيل ستاد ويژه اي در حوزه ستادي و استان كرمان نموده است.

