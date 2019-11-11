به گزارش خبرنگار مهر، جواد تاجکی قبل از ظهر دوشنبه در همایش پزشکان و داروسازان که در سالن همایشهای بینالمللی روزبه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه شاخصهای تجویز پزشکان عمومی استان زنجان حاکی از کاهش مصرف آنتیبیوتیکها و طی روند نزولی از ۵۲ درصد به ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است، افزود: بیتردید به هر میزان که مصرف آنتیبیوتیکها در کشور کاهش یابد، به همان میزان سلامتی افراد نیز کمتر به مخاطره خواهد افتاد.
وی با تاکید بر اینکه بدترین پیامدی که مصرف بیرویه و نادرست آنتیبیوتیکها به دنبال دارد، بحث مقاومت بدن است، تصریح کرد: بعد از اینکه در سال ۱۹۸۱ شاهد کشف آنتیبیوتیکها و پنیسلینها بودیم، سه دهه بعد از آن در حدود ۱۵ خانواده به آنتیبیوتیکها اضافه شده و امروز ۵ خانواده دیگر به این گروه افزوده شده است.
تاج کی با یادآوری اینکه طبق شاخصهای بینالمللی سازمان جهانی بهداشت، فقط مجاز به مقایسه علمی از بیمارستانها و آزمایشگاهها هستیم، ادامه داد: امروز کشور ما به لحاظ مصرف آنتیبیوتیکها در جایگاه بیستم قرار دارد که در همین راستا، نوع و میزان مصرف آنتیبیوتیکها و داروها در بیمارستانها به ویژه در بخش سرپایی ارائه شده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی استان زنجان در ادامه با یادآوری اینکه با اقدامات صورت گرفته، میزان مصرف آنتیبیوتیکها در زنجان رشد منفی داشته و به کمتر از ۲.۴۱ پایینتر از میانگین کشوری رسیده است، اظهار کرد: روند تجویز پزشکان زنجانی در زمینه داروها و آنتیبیوتیکها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ حاکی از کاهش مصرف آنتیبیوتیکها از ۵۲ درصد به ۳۸ درصد بوده است.
رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان نیز در ادامه این همایش با اشاره به اینکه امروز شاهد تنوع در مصرف آنتیبیوتیکها و سوق به سمت مصرف آنتیبیوتیکهای گرانقیمت و کمیاب هستیم، بیان کرد: آمار حاکی از آن است که در مقایسه با سال ۹۲ مصرف آنتیبیوتیکها در این بیمارستان حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.
محمدحسن رستمخانی با تاکید بر اینکه اگر نتوانیم مصرف آنتیبیوتیکها را کنترل کنیم، در آیندهای نزدیک با مقاومت میکروبی مواجه خواهیم شد، گفت: متاسفانه به جز آنتیبیوتیکها، مصرف درخواستهای پاراکلینیک نیز بالا رفته و میزان سیتی و مصرف داروهای گرانقیمت و ... نیز افزایش یافته است.
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