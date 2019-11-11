اردبیل نماد وحدت حقیقی شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده پیش از ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیران کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل عنوان کرد: استان اردبیل به عنوان خاستگاه نهضت تشیع به دارلارشاد شهرت یافته و به نماد وحدت حقیقی شیعه و سنی تبدیل شده است.

وی افزود: مجموعه تبلیغات اسلامی استان اردبیل در تلاش است تا جریان‌های فرهنگی و دینی را در استان راهبری کرده و تعامل مناسبی با نهادهای مرتبط فرهنگی و دینی از جمله حوزه‌های علمیه، دانشگاهیان، اساتید، فرهنگیان و تمامی دلدادگان مکتب اهل بیت (ع) داشته باشد.

رئیس تبلیغات اسلامی استان اردبیل ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی در پیشبرد امور فرهنگی و ترویجی نقش راهبری و هدایت کننده ایفا کرده و به عنوان تسهیل گر ظاهر می‌شود.

جعفرزاده با بیان اینکه در تلاش خواهیم بود تا با قدرت و انسجام لازم برای حرکت در مسیر بیانیه گام دوم انقلاب و توجه به مباحث فرهنگی ظاهر شویم، افزود: از تمامی فعالان دینی و فرهنگی و اصحاب رسانه تقاضا می‌شود تا در خصوص رویکردهای پیش روی تبلیغات اسلامی نقدها و پیشنهادات خود را دریغ نکنند.

با برگزاری آئین تودیع و معارفه مدیران کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل، از زحمات ۱۴ سال و ۶ ماهه حجت‌الاسلام مهدی ستوده قدردانی شده و حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده به عنوان رئیس جدید این سازمان در اردبیل معرفی شد.