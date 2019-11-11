مریم نوتاش به خبرنگار مهر گفت: کتاب «آیین‌ها و مراسم آیینی ایران و جهان» نوشته مشترک من و دکتر احمد تمیم‌داری است که توسط انتشارات مهکامه به مخاطبان عرضه شد. این اثر به منظور شناخت ادیان، مذاهب، آیین‌ها، مراسم آیینی و اسطوره‌ها در میان ملل مختلف و در طول تاریخ برای گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و عموم هموطنان کتابخوان تألیف شده است.

وی افزود: کتاب متشکل از سه فصل؛ ادیان، آیین‌ها و اسطوره‌ها است. فصل نخست به معرفی کلیه ادیان و مذاهب از ادیان ابتدایی، باستانی، شرقی تا ادیان الهی و نیز عرفان‌های نوظهور در عصر حاضر می‌پردازد. فصل دوم آیین‌ها و مراسم آیینی مردم کشورهای مختلف را از گذشته تا کنون بررسی می‌کند، همچنین وجوه تشابه و تمایز رویدادهای آیینی را در ایران با سایر نقاط جهان به بحث می‌گذارد و فصل پایانی کتاب به اساطیر، موجودات، قهرمانان و داستان‌های اسطوره‌ای در ایران و سایر کشورها اشاره دارد.

نوتاش ادامه داد: نظر به این که مردم جهان با دین‌ها، آیین‌ها و مراسم و آداب وابسته به آنها زندگی می‌کنند و حیات مادی و معنویشان را در جهت باورها و اعتقاداتشان شکل می‌دهند با مطالعه و مقایسه عقاید مذهبی و مناسک کشورهای مختلف که بر اساس ملاک‌های متفاوت یکتاپرستی، وحدت انسان، علم‌آموزی و رشد فردی و اجتماعی بنیان یافته‌اند، می‌توان به شناخت قابل قبولی از ملت‌ها رسید. این اثر با فرآهم‌آوری امکان مقایسه میان ادیان و آیین‌های گوناگون برای مخاطب، تحقق این مهم را تسهیل می‌کند.

«آیین‌ها و مراسم آیینی ایران و جهان» نوشته مریم نوتاش و احمد تمیم‌داری با شمارگان ۵۰۰ نسخه* ۱۸۴ صفحه و بهای ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط انتشارات مهکامه روانه کتابفروشی‌ها شده است. مریم نوتاش دکترای جامعه شناسی دارد. از او پیشتر کتاب «سرمایه اجتماعی خانواده؛چالشی در روابط همسران» نیز منتشر شده است.