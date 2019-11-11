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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۵:۳۸

«آیین‌ها و مراسم آیینی ایران و جهان» منتشر شد؛

شناخت حیات مادی و معنوی ملت‌ها از طریق مطالعه اسطوره‌ها

شناخت حیات مادی و معنوی ملت‌ها از طریق مطالعه اسطوره‌ها

«آیین‌ها و مراسم آیینی ایران و جهان» نوشته مشترک مریم نوتاش و احمد تمیم‌داری توسط انتشارات مهکامه منتشر شد.

مریم نوتاش به خبرنگار مهر گفت: کتاب «آیین‌ها و مراسم آیینی ایران و جهان» نوشته مشترک من و دکتر احمد تمیم‌داری است که توسط انتشارات مهکامه به مخاطبان عرضه شد. این اثر به منظور شناخت ادیان، مذاهب، آیین‌ها، مراسم آیینی و اسطوره‌ها در میان ملل مختلف و در طول تاریخ برای گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و عموم هموطنان کتابخوان تألیف شده است.

وی افزود: کتاب متشکل از سه فصل؛ ادیان، آیین‌ها و اسطوره‌ها است. فصل نخست به معرفی کلیه ادیان و مذاهب از ادیان ابتدایی، باستانی، شرقی تا ادیان الهی و نیز عرفان‌های نوظهور در عصر حاضر می‌پردازد. فصل دوم آیین‌ها و مراسم آیینی مردم کشورهای مختلف را از گذشته تا کنون بررسی می‌کند، همچنین وجوه تشابه و تمایز رویدادهای آیینی را در ایران با سایر نقاط جهان به بحث می‌گذارد و فصل پایانی کتاب به اساطیر، موجودات، قهرمانان و داستان‌های اسطوره‌ای در ایران و سایر کشورها اشاره دارد.

نوتاش ادامه داد: نظر به این که مردم جهان با دین‌ها، آیین‌ها و مراسم و آداب وابسته به آنها زندگی می‌کنند و حیات مادی و معنویشان را در جهت باورها و اعتقاداتشان شکل می‌دهند با مطالعه و مقایسه عقاید مذهبی و مناسک کشورهای مختلف که بر اساس ملاک‌های متفاوت یکتاپرستی، وحدت انسان، علم‌آموزی و رشد فردی و اجتماعی بنیان یافته‌اند، می‌توان به شناخت قابل قبولی از ملت‌ها رسید. این اثر با فرآهم‌آوری امکان مقایسه میان ادیان و آیین‌های گوناگون برای مخاطب، تحقق این مهم را تسهیل می‌کند. 

«آیین‌ها و مراسم آیینی ایران و جهان» نوشته مریم نوتاش و احمد تمیم‌داری با شمارگان ۵۰۰ نسخه* ۱۸۴ صفحه و بهای ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط انتشارات مهکامه روانه کتابفروشی‌ها شده است. مریم نوتاش دکترای جامعه شناسی دارد. از او پیشتر کتاب «سرمایه اجتماعی خانواده؛چالشی در روابط همسران» نیز منتشر شده است.

کد مطلب 4769289

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