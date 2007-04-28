پذیرش دانشجوی اپتومتری در شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بی عدالتی است

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که در حاشیه ششمین همایش اپتومتری در مشهد منتشر شده، آمده است: "با توجه به شعار عدالت محوری دولت محترم، آیا به نظر نمی رسد که پذیرش 70 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد تعداد کثیری در مقطع کارشناسی اپتومتری در واحد بین المللی این دانشگاه، بدون آزمون سراسری، در مقابل پذیرش تنها 6 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 60 نفر دانشجوی کارشناسی بطور سالانه در 4 دانشگاه علوم پزشکی کشور، نوعی تبعیض و بی عدالتی بحساب می آید؟"

این دانشجویان با اشاره به ضوابط تأسیس مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه مبنی بر دارا بودن اعضای هیئت علمی مورد نیاز، اظهار داشته اند که به نظر می رسد اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقطع ذکر شده واقع در شعبه بین المللی واجد این شرایط نیستند.

دانشجویان رشته اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد عدم وجود رشته اپتومتری در مقطع کارشناسی ارشد به صورت دولتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را دلیلی بر غیرقانونی بودن تأسیس این مقطع در واحد بین المللی این دانشگاه ذکر کردند.

این دانشجویان همچنین پذیرش تعداد کثیری از دانشجویان در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته اپتومتری و تشکیل کلاس های این رشته در تهران را از دیگر مشکلات راه اندازی این رشته در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برشمردند و خواهان توقف فعالیت این مقاطع در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شدند.