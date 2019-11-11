به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی بدری ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه روسای دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان زنجان، از مقوله اشتغال به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم جامعه امروزی نام برد و گفت: آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان، حاکی از آن است که باید به این موضوع بیش از گذشته به موضوع مهارت‌آموزی اهتمام داشته باشیم تا این معضل اساسی در کشور مرتفع شود.

وی با بیان اینکه امروز از ظرفیت‌های دانشگاه جامع علمی‌کاربردی آن‌گونه که باید استفاده نشده است، افزود: کاهش تعداد دانشجویان این دانشگاه و نیز حذف مراکز علمی‌کاربردی دولتی باعث شده است تا آن‌طور که باید از ظرفیت‌هایی که در این بخش وجود دارد، استفاده نشود.

بدری با یادآوری اینکه کیفی‌سازی آموزش و نیز ارتقای آموزش‌های مهارتی از جمله مهم‌ترین رویکردهای آموزشی این دانشگاه به‌شمار می‌رود، ادامه داد: نظام حاکم بر دانشگاه جامع علمی‌کاربردی بر روی ریلی که هدف‌گذاری شده بود قرار نداشته و از آن خارج شده است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با تاکید بر اینکه واحدهای آموزشی باید به گونه‌ای عمل کنند که بیش از گذشته به سمت بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در این دانشگاه حرکت کنیم، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که وظایف مهمی بر دوش دانشگاه جامع علمی‌کاربردی از جمله تسهیل‌گری و گسترش رشته‌های مهارتی گذاشته شده است.

بدری با یادآوری اینکه یکی دیگر از چشم‌اندازهای دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، ایجاد خوشه‌های شغلی است، اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰۰ دوره پودمانی و نیز تک‌ درس در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تعریف شده اما آنچه که از اهمیت زیادی برخوردار است، آن است که از ظرفیت‌هایی که در این زمینه ایجاد شده است، استفاده مطلوب نبرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تکالیف مهم رئیس جدید دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان زنجان، شناسایی ظرفیت‌های لازم در حوزه‌های مهارتی و نیز گسترش زیرساخت‌های نظام آموزشی است.

مرتضی واحدپور، رئیس جدید دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان زنجان نیز در این مراسم مهم‌ترین رویکرد این دانشگاه را ارتقای مسائل آموزشی، پژوهشی و نیز نظارت بر فعالیت‌ها عنوان کرد و گفت: اینکه تنها به بخش خصوصی توجه کرده و از بخش دولتی غافل شویم، کار هوشمندانه‌ای نیست؛ چرا که این دو موضوع را باید در کنار یکدیگر ببینیم تا بتوانیم گام‌های بلندی در راستای ارتقای مهارت‌آموزی برداریم.

حسن طغرانگار، رئیس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان نیز در این مراسم اظهار کرد: بی‌شک، موفقیت‌هایی که در عرصه‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های علمی به دست می‌آوریم، مرهون خون شهدا است و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان همواره در مسیری حرکت کرده که امام راحل از آن به‌عنوان اصلاح ممکلت به واسطه وجود دانشگاه و استفاده از این ظرفیت عظیم یاد کرده‌اند.