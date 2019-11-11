خانواده های شهدا علیه فساد فریاد بزنند



به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از نفرات برتر سی و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم و متولیان حسینیه‌های شهدای قزوین با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: خانواده شهدا نقش مهم و اثرگذاری در وحدت آفرینی دارند و انسجام امروز کشور را مدیون وحدت در جامعه هستیم.

وی با اشاره به سخنان روز گذشته یکی از مسئولان، تأکید کرد: مسئولان باید از چنین سخنانی پرهیز کنند، چرا که باعث دو قطبی شدن جامعه شده و بر خلاف منویات رهبر معظم انقلاب است.

امام جمعه قزوین با حمایت از برخوردهای قوه قضائیه با مفسدان، خاطرنشان کرد: مسئولان نباید از برخوردهای آیت‌الله رئیسی با مفاسد ناراحت و عصبانی شوند، بلکه باید از آن حمایت کنند، چرا که بسیاری از مشکلات کشور ریشه در فساد دارد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: همه مسئولان باید در هفته وحدت به دنبال انسجام و وحدت بیشتر جامعه باشند و از بیان حرف‌های تفرقه‌افکن پرهیز کنند.

وی در ادامه با تشریح آرمان‌های شهدا خاطرنشان کرد: عدالت‌خواهی، آرمان مشترک شهداست و همه ما در عدالت‌خواهی باید پیرو شهدا باشیم و در مقابل ظالمان بایستیم.

آیت‌الله عابدینی ولایت‌مداری را یکی دیگر از آرمان‌های شهدا برشمرد و عنوان کرد: شهدای دفاع مقدس نام امام خمینی(ره) را در وصیت نامه‌های خود می‌آورند و امروز شهدای مدافع حرم نام رهبری را و این یادآوری نشان دهنده ولایت‌مداری شهدای والامقام و درسی برای امروز ماست.

امام جمعه قزوین بیان کرد: نشر معارف قرآنی آرمان دیگر شهدا بود، چرا که خدا قرآن را برای زندگی آفریده است و باید تلاش کنیم تا جامعه درک عمیق‌تری از مفاهیم قرآنی پیدا کند و خانواده شهدا نقش مهمی در تحقق این رسالت دارند.

وی امر به معروف و نهی از منکر را رسالت بسیار مهم شهدا معرفی کرد و یادآور شد: شهدا به تأسی از اباعبدالله الحسین(ع) در پی امر به معروف و نهی از منکر بودند اما خیلی متأسفیم که امروز برخی با خیانت به بیت‌المال به دنبال مطامع دنیوی خود هستند.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: اگر شهدا حضور داشتند، در مقابل این فسادها سکوت نمی‌کردند و امروز نیز جلسات خانواده‌های شهدا باید جلسات فریاد علیه فساد باشد.