بزودي بودجه اي براي اسكان زلزله زدگان شهرستان بم اختصاص مي يابد

يك مقام آگاه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: بنياد مسكن انقلاب اسلامي امروز از سازمان مديريت و برنامه ريزي درخواست دو هزار ميليارد ريال اعتبار براي ساخت واحدهاي مسكوني موقت و دائم براي آسيب ديدگان كرده است.

وي همچنين گفت: ديروز نيز درخواست ديگري به سازمان مديريت و برنامه ريزي براي اختصاص مبلغ 150 ميليارد ريال از محل كمكهاي بلاعوض براي تامين مصالح ساخت واحدهاي مسكوني شده است كه اميد است سازمان مديريت و برنامه ريزي هرچه سريعتر با اين درخواست ها موافقت كند.

وي با اشاره به اينكه در مناطق زلزله زده هنوز بحث امداد رساني مطرح است افزود: در حال حاضر رييس بنياد مسكن به همراه تعدادي از مسئولان اين بنياد به شهرستان بم سفر كرده است و پس بازديد از منطقه و برآورد ميزان خسارت و نياز مردم مصيبت ديده ، فردا در جلسه اي در سازمان در مورد تمهيدات و اقدامات لازم براي اسكان بازماندگان تصميم گيري خواهد شد.

اين مقام آگاه در بنياد مسكن گفت: پيش بيني مي شود اسكان موقت در منطقه از روز سه شنبه اين هفته آغاز شود و در صورت مساعد بودن شرايط جوي اميد است كه پس از نصب چادر، به جاي ساخت واحدهاي موقت ، ساخت واحدهاي دائم شروع شود.

