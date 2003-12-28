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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۳۵

يك مقام آگاه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي در گفت و گو با مهر:

بزودي بودجه اي براي اسكان زلزله زدگان شهرستان بم اختصاص مي يابد

بزودي بودجه اي براي اسكان زلزله زدگان شهرستان بم اختصاص مي يابد

بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي ساخت 40 هزار واحد مسكوني در مناطق زلزله زده شهرستان بم ، از سازمان مديريت و برنامه ريزي درخواست سه هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار كرده است.

يك مقام آگاه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: بنياد مسكن انقلاب اسلامي  امروز از سازمان مديريت و برنامه ريزي درخواست دو هزار ميليارد ريال اعتبار براي ساخت واحدهاي مسكوني موقت و دائم براي آسيب ديدگان كرده است.
وي همچنين گفت: ديروز نيز درخواست ديگري به سازمان مديريت و برنامه ريزي براي اختصاص مبلغ 150 ميليارد ريال از محل كمكهاي بلاعوض براي تامين مصالح ساخت واحدهاي مسكوني شده است كه اميد است سازمان مديريت و برنامه ريزي هرچه سريعتر با اين درخواست ها موافقت كند.
وي با اشاره به اينكه در مناطق زلزله زده هنوز بحث امداد رساني مطرح است افزود: در حال حاضر رييس بنياد مسكن به همراه تعدادي از مسئولان اين بنياد به شهرستان بم سفر كرده  است و پس بازديد از منطقه و برآورد ميزان خسارت و نياز مردم مصيبت ديده ، فردا در جلسه اي در سازمان در مورد تمهيدات و اقدامات لازم براي  اسكان بازماندگان تصميم  گيري خواهد شد.
اين مقام آگاه در بنياد مسكن گفت: پيش بيني مي شود اسكان موقت در منطقه از روز سه شنبه اين هفته آغاز شود و در صورت مساعد بودن شرايط جوي اميد است كه پس از نصب چادر، به جاي ساخت واحدهاي موقت ، ساخت واحدهاي دائم شروع شود.

کد مطلب 47695

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