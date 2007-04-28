به گزارش خبرنگار مهر، شان هود سال 2002 قسمت دوم فیلم "مکعب" را بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش، ارنی بارباراش و لورن مکلوین جلو دوربین برد. این فیلم محصول کاناداست، به مدت 95 دقیقه با درجه R (به دلیل زبان نامناسب و خشن) اکران شد و در آن کری مچت، گرینت وین دیویس، گریس لین کونگ، متیو فرگوسن و نیل کرون به ایفای نقش پرداختند.

شان هود متولد سال 1955 لهستان است. او بیشتر به عنوان فیلمبردار مطرح است و از دهه 90 کار خود را شروع کرد. از کارهای شاخص او در زمینه فیلمبرداری می‌توان به "سگ‌های انباری" و "داستان عامه‌پسند" به کارگردانی کوئننین تارانتینو اشاره کرد. ساخت قسمت دوم فیلم سینمایی "مکعب" دومین تجربه کارگردانی شان هود است.

داستان این فیلم درباره هشت نفر است که با هم هیچ آشنایی ندارند. آنها خودشان را در اتاقی مکعب شکل و عجیب پیدا می‌کنند، بدون اینکه بدانند چطور به این اتاق آمده‌اند. آنها خیلی زود متوجه می‌شوند در "بعد چهارم" قرار دارند، جایی که قوانین فیزیک کاربرد ندارد. بنابراین برای نجات چاره‌ای ندارند جز اینکه از راز مکعب سر درآورند. قسمت اول فیلم موفق "مکعب" سال 1997 ساخته شده است.

فیلم "مکعب 2" روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه در برنامه سینما و ماوراء پخش می‌شود. تهیه‌کنندگی برنامه سینما و ماوراء بر عهده علی‌اکبر فرجاد است.