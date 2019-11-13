لازم نیست ایران دیگر به برجام پایبند باشد

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل- فاطمه محمدی پور: سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گام چهارم کاهش تعهدات برجام اخیرا گفته است: اروپاییها آن طور که میبایست به تعهدات خود عمل نکردند و تمامی کارها و ابتکارات خود را به شرطی نانوشته ولی عینی، به نام نظر مثبت رئیس جمهور آمریکا گره زدهاند. ما طراحیهای خود را داشته و سناریوهای لازم را پیشبینی کردهایم. درصورت ادامه روند کنونی (یک ماه) و بیعملی اروپاییها گام چهارم برداشته خواهد شد.
موسوی گفت: برای مراحل بعد از گام چهارم نیز برنامهریزیهای لازم دیده شده و اگر اروپاییها همچنان به بیتعهدی خود ادامه دهند و کار را بهپیش نبرند، بر اساس طراحیها اقدامات متقابل ایران انجام خواهد شد.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز درباره گام چهارم ایران در کاهش تعهدات هستهای، گفته است که اگر تعهدات ایران در برجام را روی میز قرار دهیم، فقط دو کار دیگر باقی مانده است تا تمام تعهدات ایران برداشته شود و مجددا به شرایط قبل از برجام بازگردیم. اقدام نخست فعال کردن فردو است تا انجام غنی سازی در این سایت ادامه یابد و اقدام دوم نیز افزایش ماشینها است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: وقتی این دو گام دیگر هم برداشته شود، عملا فقط ابعاد نظارتی باقی میماند و در حوزه عملیاتی ایران هیچ تعهد دیگری نخواهد داشت.
خبرنگار مهر در خصوص گام چهارم کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران با پروفسور «رابرت اسمیت» استاد روابط بین الملل دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو گفتگویی تنظیم نموده که در ادامه میآید.
*ارزیابی شما از گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران چیست؟
فراتر از افزایش تحریم های شدید علیه ایران، ایالات متحده امریکا در حال حاضر گزینه های کمی علیه ایران دارد. من معتقدم که واشنگتن تلاش می کند نظر قدرت های اروپایی را جهت تحمیل تحریم های اضافی علیه ایران جلب کند و جهت منزوی کردن ایران در سازمان ملل و به طور کلی در جامعه بین المللی تلاش کند.
*واکنش احتمالی اروپا به گام بعدی کاهش تعهدات برجامی ایران چیست؟
به باور من مراحلی که شما به آن اشاره می کنید خط قرمز برای اروپایی ها نیست و اگر منظور شما این است که کاهش تعهدات برجام توسط ایران منجر به اقدامات تنبیهی توسط اروپا می شود باید بگویم که ممکن است تغییرات دیپلماتیکی در رفتار اروپا ایجاد شود.
*ارزیابی شما از رویکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال ایران با توجه به گزارش اخیر آژانس تحت مدیریت «گروسی» که اعلام رسیدگی بی طرفانه به برنامه هسته ای ایران را دارد چیست؟
من اظهارات گروسی را اظهارات صادقانه ناشی از نیت او می دانم که خواهان نظارت دقیق بر پایبندی ایران به برجام بوده ضمن اینکه در حال حاضر نیاز نیست ایران به این توافق پایبند باشد زیرا امریکا آنرا نقض نموده و تحریم ها را بار دیگر بر ایران تحمیل نموده است.
نظر شما