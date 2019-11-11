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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۳۶

جهانگیری به استان‌های آذربایجان شرقی و غربی سفر می‌کند

جهانگیری به استان‌های آذربایجان شرقی و غربی سفر می‌کند

معاون اول رئیس جمهور به استان‌های آذربایجان شرقی و غربی سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری به استان‌های آذربایجان شرقی و غربی سفر می‌کند.

معاون اول رییس جمهور به منظور بازدید از مناطق زلزله زده و برگزاری جلسه ستاد بحران و تسریع در رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله اخیر روز چهارشنبه به استان آذربایجان شرقی سفر خواهد کرد.

اسحاق جهانگیری همچنین در ادامه این سفر به منظور بازدید و افتتاح از چند طرح و پروژه مهم به استان آذربایجان غربی سفر خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور در این سفر ضمن بازدید از تونل و طرح های اجرایی احیاء دریاچه ارومیه، دو بیمارستان در ارومیه و میاندوآب را مورد بهره برداری قرار خواهد داد.

افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ارومیه، بازدید از دریاچه ارومیه و برگزاری جلسه ستاد احیاء دریاچه ارومیه از دیگر برنامه های معاون اول رییس جمهور در این سفر خواهد بود.

کد مطلب 4769589

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